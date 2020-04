नई दिल्ली: हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस World Health Day 2020 के रूप में मनाया जाता है. इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रभाव से जूझ रही है ऐसे में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है. आज ही के दिन साल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी. आइए जानते हैं इस दिन के इतिहास के बारे में और इस दिवस को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है. विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे डब्ल्यूएचओ (WHO) के नाम से जाना जाता हैं, यह संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है. इसका प्रमुख कार्य विश्व में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और इसके निवारण में मदद करना है. विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत साल 1950 में हुई थी. Also Read - VIDEO: कोरोनावायरस का इतिहास और मॉर्टेलिटी रेट, जाने कब हुई थी इसकी शुरुआत

नर्सों पर आधारित है इस बार थीम

इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 का थीम “Support Nurses And Midwives” है. WHO हर साल स्वास्थ्य दिवस पर एक थीम निर्धारित करता है. पिछले साल का थीम था- ‘एवरीवन, एवरीवेयर’. जिसका मतलब था, सभी वर्ग के लोगों को बिना किसी वित्तीय कठिनाई के बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले. इस बार नर्सों के योगदान का थीम इसलिए रखा गया है क्योंकि, कोरोना वायरस की इस संकट की घड़ी में डॉक्टरों और नर्सों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। विश्वभर के डॉक्टरों और नर्सों ने दिन रात एक कर लोगों की मदद की है. Also Read - कोरोना वायरस के खिलाफ आक्रामक कर्रवाई जारी रखे भारत: डब्ल्यूएचओ

World Health Day मनाने का उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार-विमर्श करना है. पूरे विश्व में समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों और मिथकों को दूर करना भी इसका उद्देश्य है. यह दिवस पिछले 71 साल से हर साल लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही मनाया जा रहा है. इस दिवस का यही उद्देश्य है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे. Also Read - Coronavirus: 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने क्ववारंटाइन प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन