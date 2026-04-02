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World Health Day 2026 According To A Heart Surgeon These 5 Habits Are Making You Age Faster Know Here

हार्ट सर्जन का खुलासा, आपकी ये रोजमर्रा की 5 आदतें आपको तेजी से बना रही हैं बूढ़ा, आज ही छोड़ें

#FitIndiaHitIndia:वैसे तो उम्र के साथ बुढ़ाना आना आम बात है, लेकिन हमारी कुछ रोजमर्रा की आदतें भी हमें बूढ़ा बना देती हैं, ऐसे में कुछ ऐसी ही खराब आदतों के बारे में Heart Surgeon ने भी बताया है, जिन्हें छोड़कर आप बुढ़ापे से दूर रह सकते हैं.

World Health Day 2026: उम्र के साथ बुढ़ाना आना एक नॉर्मल बात है. उम्र बढ़ने के साथ ही चेहरे और शरीर में बदलाव दिखने लगते हैं, हालांकि कई बार लोग कम उम्र में ही बूढ़े नजर आने लगते हैं, इसके पीछे की वजह हैं हमारी कुछ रोज़मर्रा की आदतें, जो इसे बहुत तेज़ कर देती हैं. ये आदतें धीरे-धीरे शरीर को तो नुकसान पहुंचाती ही हैं साथ ही साथ दिल की सेहत के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं. ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में अमेरिका के प्रसिद्ध हार्ट सर्जन डॉ. जेरेमी लंदन ने बताया है. उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर उन 5 आदतों के बारे में बताया है जो आपकी उम्र को तेजी बढ़ाती हैं. ऐसे में अगर आप लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो आज से ही आदतों में बदलाव करें. आपको कुछ ही दिनों में खुह ही बदलाव महसूस होगा.

1. धूम्रपान –

धूम्रपान की आदत लोगों को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रही है, युवा इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं. ये दिखने में जितना कूल लगता है, सेहत के लिए उतना ही खराब है. धूम्रपान की लत शरीर को तेज़ी से बूढ़ा बनाती है और शरीर को अंदर से खोखला करती है. डॉ. लंदन बताते हैं कि धूम्रपान हमारे शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है. कम मात्रा में भी धूम्रपान करने से उम्र पर बुरा असर पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी लंबे समय तक यंग और फिट दिखना चाहते हैं तो आज ही इस आदत को छोड़ दें.

2. लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने की आदत-

आज के समय में हम में से अधिकतर लोग सिटिंग जॉब करते हैं, ऐसे में वो लंबे समय तक ही जगह पर बैठे रहते हैं. डॉक्टर बताते हैं कि हमारा शरीर चलने-फिरने के लिए बना है अगर आप दिन में 6-8 घंटे लगातार बैठे रहते हैं तो इससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और शरीर की पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है. भले ही आप रोज़ एक्सरसाइज करते हों, लेकिन ज्यादा देर बैठे रहना उम्र बढ़ाने में मदद करता है. ऐसे में अगर आपकी सिटिंग जॉब भी है तो समय-समय पर अपनी जगह से उठें और छोटे-छोटे ब्रेक लें.

3. तनाव है खतरनाक-

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वैसे तो तनाव आजकल हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन ये सेहत के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है. Chronic Stress,आर्थिक चिंता या काम का दबाव अगर लगातार बना रहे, तो यह उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज़ कर देता है. ऐसे में डॉक्टर कहते हैं कि हाई कोर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) शरीर पर बहुत बुरा असर डालता है, इससे शरीर में सूजन बढ़ती है और दिल की सेहत खराब होती है. ऐसे में जितना हो सके तनाव से दूर रहें.

4. खराब नींद (Poor Sleep)-

आजकल ऑफिस से आने के बाद भी स्क्रीन पर चिरके रहते हैं और रात-रात जागते रहते हैं, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं होती है. नींद लेते वक्त हमारे शरीर की मरम्मत होती है जो बेहद जरूरी है. जब हम सोते हैं, तब डीएनए रिपेयर होता है और हार्मोन ठीक से काम करते हैं अगर नींद ठीक से न आए या कम हो तो डीएनए की मरम्मत रुक जाती है, हार्मोन बिगड़ते हैं और शरीर की घड़ी प्रभावित होती है. अच्छी नींद न लेना उम्र तेज़ी से बढ़ाने का बड़ा कारण है.

5. मोटापा और खराब डाइट-

बढ़ता मोटापा तो लगभग हर किसी के लिए मुसीबत बना हुआ है. छोटा हो या बड़ा हर उम्र के लोग इससे परेशान हैं. मोटापा और खराब खाना biological ageing को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं. इसके चलते शरीर में लगातार सूजन होती है और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है. खासकर पेट के आसपास का मोटापा सूजन, इंसुलिन रेसिस्टेंस और मेटाबॉलिक समस्याएं पैदा करता है, जो उम्र बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है. ऐसे में इसपर समय ध्यान दें और हेल्दी खाना खाएं.

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