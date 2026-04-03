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रुक गई है बालों की ग्रोथ? इन डेली फूड्स से भरें प्लेट, दोगुनी स्पीड से बढ़ेंगे बाल
#FitIndiaHitIndia:आजकल बालों का झड़ना आम समस्या हो गई है, लड़का हो या लड़की हर कोई हेयर लॉस से परेशान है, ऐसे में अगर आप भी अपने टूटते बालों को रोकना चाहते हैं तो अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल कर लें.
World Health Day 2026: कुछ परेशानियां तो मानों हर किसी की लाइफ का हिस्सा बन गई हैं, जिनमें से एक है बालों का झड़ना. लड़का हो या लड़की हर कोई इससे परेशान है. इसके लिए लोग तरह-तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर महंगे ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, हालांकि इनसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. ऐसे में अगर आपके बाल बहुत धीरे बढ़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो सिर्फ बाहर से तेल या नुस्खे लगाने से काम नहीं चलेगा.
दरअसल में हम में से बहुत लोग जानते हैं कि बालों की असली ग्रोथ अंदर से होती है यानी आपकी डाइट से. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कुछ खास पोषक तत्वों से भरपूर चीजें रोजाना खाने से बालों की लंबाई तेजी से बढ़ती है. अगर आप भी बालों के टूटने से परेशान हैं तो इन चीजों को डाइट में शामिल करें.
अंडा (Eggs)-
अंडे को वैसे तो पूरी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये बालों का सबसे अच्छा दोस्त होता है. अंडे में प्रोटीन, बायोटिन, विटामिन D और आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं साथ ही साथ नई ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं. ऐसे में अपनी डाइट में अंडे को शामिल करें और हफ्ते में 3-4 अंडे जरूर खाएं.
पालक और हरी सब्जियां (Spinach & Leafy Greens)-
बचपन से ही बच्चों को हरी सब्जियां खाना सिखाया जाता है, ये न सिर्फ सेहत के लिए अच्छी होती हैं बल्कि बालों पर भी कमाल का असर दिखाती हैं. इनमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन A और C जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये बालों को झड़ने से रोकते हैं साथ ही साथ, इनकी ग्रोथ को तेज करते हैं. रोजाना पालक, ऐसे में रोजाना मेथी या सरसों की सब्जी खाएं.
बादाम, अखरोट और अन्य ड्राई फ्रूट्स (Almonds, Walnuts)-
हम में से कई लोग रोजाना ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जिससे शरीर पर काफी फर्क पड़ता है, इससे हम सिर्फ हम हेल्दी रहते हैं बल्कि बालों को भी नई जान मिलती है. इनमें विटामिन E, जिंक और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो बालों को चमकदार और मजबूत बनाते हैं. मुट्ठी भर बादाम या अखरोट रोज खाने से बालों की लंबाई और घनापन दोनों बढ़ता है.
मछली या फ्लैक्ससीड (Fish or Flaxseeds)-
अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बालों की ग्रोथ के लिए थाली में मछली या फ्लैक्ससीड को जोड़ें, इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं जो बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और सूजन को कम करते हैं. अगर मछली नहीं खाते तो रोज 1 चम्मच अलसी के बीज पीसकर दही या सलाद में डालकर खाएं.
दही या दूध (Yogurt / Curd)-
ये बात तो किसी से नहीं छिपी है कि दही या दूध प्रोटीन और विटामिन B5 के अच्छे स्त्रोत होते हैं. दही बालों को मजबूत बनाने का काम करता है साथ ही साथ स्कैल्प को हेल्दी रखता है. ऐसे में रोजाना एक कटोरी दही जरूर खाएं.
गाजर और शकरकंद (Carrots & Sweet Potatoes)-
अगर आप बालों के झड़ने से परेशान हो चुके हैं तो गाजर और शकरकंद का सेवन शुरू कर दें. ये बीटा-कैरोटीन से भरपूर होते हैं, जो शरीर में विटामिन A बनाते हैं. ये स्कैल्प को नमी देते हैं और बालों को स्वस्थ रखते हैं.
आंवला (Amla / Indian Gooseberry)-
आंवला बालों पर जादू की तरह काम करता है. इसे विटामिन C का खजाना माना जाता है. आंवला बालों का झड़ना रोकता है और नेचुरल कलर भी बनाए रखता है. आंवला पाउडर, मुरब्बा या ताजा आंवला रोजाना लें.