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क्या प्रेग्नेंसी में बार-बार पेशाब आना खतरे की घंटी है? डॉक्टर से जानें कारण, उपाय और जरूरी बातें
#FitIndiaHitIndia:प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कुछ महिलाओं को बार-बार पेशाब की शिकायत भी होती है, ये क्या नॉर्मल है या किसी खतरे की घंटी? आइए डॉक्टर से समझते हैं.
World Health Day 2026: प्रेग्नेंसी एक नाजुक दौर होता है महिला के अंदर एक नन्ही जान पल रही होती है.ऐसे में इस दौरान महिला के शरीर में कई तरह के हार्मोनल और फिजिकल बदलाव होते हैं. इन्हीं बदलावों में से एक आम समस्या है बार-बार पेशाब आना कई महिलाओं को यह परेशानी शुरुआत से लेकर डिलीवरी तक बनी रहती है. ऐसे में सवाल उठता है क्या यह सामान्य है या किसी खतरे का संकेत? आइए इसके बारे में डॉ. रेनू सहगल (अध्यक्ष – प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग, आर्टेमिस अस्पताल) से जानते हैं.
क्यों बार-बार पेशाब आता है?
डॉ. रेनू सहगल बताती हैं कि ऐसा हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकता है. प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में hCG (Human Chorionic Gonadotropin) हार्मोन तेजी से बढ़ता है. यह किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, जिससे ज्यादा यूरिन बनने लगता है. दूसरा बड़ा कारण है बढ़ता हुआ गर्भाशय, जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है, गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है. यह ब्लैडर यानि मूत्राशय) पर दबाव डालता है, जिससे बार-बार पेशाब की इच्छा होती है.
शरीर में फ्लूइड बढ़ने के कारण भी ऐसा हो सकता है. प्रेग्नेंसी में शरीर ज्यादा फ्लूइड स्टोर करता है, खासकर पैरों और टिश्यू में. रात में यह फ्लूइड ब्लड में वापस आता है, जिससे रात में बार-बार पेशाब लग सकता है.
क्या यह नॉर्मल है?
ज्यादातर मामलों में बार-बार पेशाब आना नॉर्मल और हेल्दी प्रेग्नेंसी का हिस्सा होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह खतरे का संकेत भी हो सकता है.
कब होना चाहिए सतर्क
अगर बार-बार पेशाब के साथ ये लक्षण दिखें, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें:
- पेशाब में जलन या दर्द
- पेशाब का रंग बहुत गहरा या बदबूदार होना
- बुखार या ठंड लगना
- पेट के निचले हिस्से में दर्द
- बहुत कम मात्रा में बार-बार पेशाब आना
- अक्सर ये लक्षण यूरिन इंफेक्शन (UTI) की ओर इशारा कर सकते हैं, जो प्रेग्नेंसी में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
बार-बार पेशाब आने से कैसे निपटें?
- अगर आप सोचती हैं कि पानी कम पीने से पेशाब नॉर्मल रहेगा तो ऐसा करने का सोचे भी मत, क्योंकि ऐसा करना गलत है. इससे डिहाइड्रेशन और इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है. बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है.
- कैफीन से दूरी रखें चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्लैडर को ज्यादा एक्टिव बनाते हैं, जिससे पेशाब ज्यादा आता है
- रात में फ्लूइड कम लें सोने से 1-2 घंटे पहले पानी या अन्य लिक्विड कम पीने से रात में बार-बार उठने की समस्या कम हो सकती है
- जब भी वॉशरूम जाएं, कोशिश करें कि ब्लैडर पूरी तरह खाली हो जाए, इससे बार-बार जाने की जरूरत कम होगी
- पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें. ये एक्सरसाइज ब्लैडर कंट्रोल बेहतर करती है और बार-बार पेशाब की समस्या में राहत देती है.
क्या यह समस्या कब कम और कब ज्यादा होती है?
- पहली तिमाही में हार्मोनल बदलाव के कारण ज्यादा पेशाब आता है
- दूसरी तिमाही थोड़ी राहत मिल सकती है
- तीसरी तिमाही में फिर से बढ़ जाता है क्योंकि बच्चा नीचे की ओर आ जाता है
प्रेग्नेंसी में बार बार पेशाब आना यह प्रेगनेंसी का हिस्सा है, लेकिन अगर अगर लक्षण असामान्य हों तो तुरंत डॉक्टर से मिलें. डॉक्टर यूरिन टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं. समय पर इलाज से किसी भी इंफेक्शन या जटिलता को रोका जा सकता है, जिससे मां और बच्चे दोनों सुरक्षित रहते हैं. इसके अलावा योनि से निकलने वाले तरल पदार्थ में हरा या भूरा रंग दिखाई दे, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके शिशु के आसपास के तरल पदार्थ में मेकोनियम शिशु का मल मौजूद है.
क्या बच्चे के जन्म के बाद भी यह समस्या बनी रहती ?
कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है और कुछ लोगों के साथ नहीं भी, अमूमन 3 से 6 महीने में यह संस्था ठीक हो जाती है