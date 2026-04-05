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World Health Day 2026 Milind Soman Fitness Secret Know His Breakfast Lunch And Dinner That Keep Him Young At The Age Of 60

अंडा-चिकन नहीं खाते हैं मिलिंद सोमन, फिर भी हैं इतने फिट! ये है एक्टर का Fitness Secret

Milind Soman Fitness Secret: मिलिंद सोमन भले ही 60 साल के हो गए हों, लेकिन आज भी को 21 साल एक्टरों को टक्कर देते हैं, ऐसे में हर कोई उनकी डाइट जानने को उत्कुस रहता है, तो चलिे हम आपको बताते हैं कि वो क्या खाते-पीते हैं.

#FitIndiaHitIndia:भले ही मिलिंद सोमन 60 साल के हो गए हों, लेकिन आज भी लड़कियां उनकी दीवानी हैं. उन्हें हर कोई देखकर हैरान रह जाता है कि वो इस उम्र में भी इतनी फिट कैसे हैं? इस उम्र में भी उनका शरीर जवान लड़कों जैसा टोन और फिट है. आज भी उनके 6 पैक एब्स, मजबूत कंधे और चेहरे पर चमक देखकर लगता है जैसे उम्र ने उन्हें छूआ तक न हो. ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वो ऐसा क्या खाते हैं जो इतवना फिट हैं? क्या इसके पीछे जिम, प्रोटीन शेक या महंगे सप्लीमेंट्स हैं? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, दरअसल में इसके पीछे बहुत सिंपल और नैचुरल फॉर्मूला है.

मिलिंद सोमन का नाश्ता-

अक्सर लोगों को ऐसी टोन बॉडी देखकर लगता है कि ये पक्का अंडा और चिकन दबाकर खाते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी वो इसे काफी हद तक इसे छोड़ चुके हैं. वे ज्यादातर शाकाहारी डाइट फॉलो करते हैं और महीने में सिर्फ एक-दो बार थोड़ा चिकन या मटन खा लेते हैं तो अब सवाल उठता है कि आखिर उनका टिपिकल ब्रेकफास्ट क्या होता है? मिलिंद सोमन के ब्रेफास्ट में अक्सर ये चीजें रहती हैं-

पपीता (papaya)

तरबूज

मौसम के अनुसार आम

कोई भी अन्य सीजनल फल, जैसे खरबूजा, अनानास आदि

अगर भूख लगे तो थोड़े म्यूसली, ड्राई फ्रूट्स (बादाम, अखरोट) या नट्स भी खा लेते हैं, इतना ही नहीं वो सुबह चाय या कॉफी नहीं पीते. ब्रेड, तला हुआ खाना या हैवी ब्रेकफास्ट वो ये सब भी खाना पसंद नहीं करते हैं. उनका मानना है कि फल शरीर को नैचुरल एनर्जी, पानी और फाइबर देते हैं.

लंच और डिनर:

लंच और डिनर में भी वो हेल्दी चीजें ही खाना पसंद करते हैं. इन्हें घर का साधारण खाना पसंद है, जैसे दाल, चावल, सब्जियां, खिचड़ी, इन्में तेल और मसाले बहुत कम होते हैं. रात में भी वो जल्दी खाना पसंद करते हैं. साथ ही साथ हल्का भोजन पसंद करते हैं. जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और बाहर का खाने से एएक दम दूरी रखते हैं.

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अब सवाल उठता है कि आखिर उनकी फिटनेस का राज क्या है?

ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसी बॉडी के लिए मिलिंद सोमन जिम में घंटों पसीना बहाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कभी जिम नहीं जॉइन किया. उनका फिटनेस रूटीन बहुत सिंपल है, वो रोजाना रनिंग, स्विमिंग या साइक्लिंग करते हैं, साथ ही साथ बॉडीवेट एक्सरसाइज में प्लैंक, पुश-अप्स, योग करते हैं. उनका फिट रहने का मंत्र है अच्छी नींद और स्ट्रेस फ्री रहना.

क्यों काम करता है ये फॉर्मूला?

मिलिंद सोमन फलों का ज्यादा सेवन करते हैं, इससे शरीर को विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और पानी मिलता है, साथ ही साथ हल्का और सादा खाना पाचन को आसान रखता है.लगातार एक्टिव रहना मसल्स को टोन रखता है. मिलिंद सोमन कहते हैं कि फिट रहने का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ अनुशासन और consistency जरूरी है. मिलिंद सोमन कहते हैं ति उम्र सिर्फ एक नंबर है. सही खान-पान, नैचुरल फूड और रोजाना मूवमेंट से कोई भी फिट रह सकता है.

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