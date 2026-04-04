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World Health Day 2026 Why Do People Sleepwalk Know About The Risk Factors And How To Improve It

नींद में चलना क्या कोई बीमारी है? जानें क्या ऐसा करने लगता है इंसान, डॉक्टर से जानें कैसे सुधारें ये आदत

हम में से कई लोगों को रात में चलने की समस्या होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं.

World Health Day 2026: व्यक्ति रात में सोते-सोते उठकर चलने लगता है, दरवाज़ा खोल देता है या कभी-कभी तो बाहर तक निकल जाता है और सुबह उसे कुछ याद भी नहीं रहता. डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) ने बताया कि इस स्थिति को मेडिकल भाषा में Sleepwalking (Somnambulism) कहा जाता .यह समस्या बच्चों में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन बड़े लोगों में भी हो सकती है. हमारी नींद दो हिस्सों में होती है—REM (Rapid Eye Movement) और Non-REM sleep.

डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि Sleepwalking आमतौर पर गहरी नींद यानी Non-REM स्टेज में होती है, इसमें दिमाग का एक हिस्सा सो रहा होता है लेकिन शरीर का हिस्सा एक्टिव हो जाता है, इस दौरान व्यक्ति आधा सोया और आधा जागा हुआ होता है, इसलिए वह चल-फिर सकता है, लेकिन उसे होश नहीं होता कि वह क्या कर रहा है.

इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं?

नींद पूरी न होना (Sleep Deprivation)

तनाव और चिंता (Stress & Anxiety)

जेनेटिक कारण (Genetics)

बुखार या बीमारी

शराब या कुछ दवाइयां

क्या यह किसी बीमारी का संकेत है?

ज्यादातर मामलों में स्लीपवॉकिंग खतरनाक नहीं होता, लेकिन कुछ स्थितियों में यह किसी बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है:

● Sleep Disorders जैसे insomnia या sleep apnea

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● Mental Health Issues जैसे anxiety या depression

● Neurological Conditions (कम मामलों में)

अगर यह बार-बार हो रहा है या बढ़ता जा रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

इससे क्या खतरे हो सकते हैं?

नींद में चलना खुद में खतरनाक नहीं है, लेकिन इससे जुड़े जोखिम हो सकते हैं:

गिरने या चोट लगने का खतरा

घर से बाहर निकल जाना

किचन या सीढ़ियों के पास हादसा होना

इसलिए यह जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति के आसपास का माहौल सुरक्षित रखा जाए

कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?

आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए अगर:

यह समस्या हफ्ते में कई बार हो रही हो

व्यक्ति खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा हो

नींद में अजीब व्यवहार (जैसे चिल्लाना या हिंसक होना) दिखे

दिन में बहुत ज्यादा थकान या नींद आए

इसमें कैसे सुधार करें?

1. अच्छी नींद लें

2. Stress कम करें

3. Safe environment बनाएं

●दरवाजे-खिड़कियां लॉक रखें

● तेज चीजों को दूर रखें

● सीढ़ियों के पास safety gate लगाएं

4. Alcohol और caffeine कम करें

5. Sleep routine बनाएं

सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन टाइम कम करें और relax करने वाली activities करें

क्या न करें?

● नींद में चल रहे व्यक्ति को अचानक जोर से न जगाएं

● उसे डांटें या डराएं नहीं

● समस्या को हल्के में न लें

अगर जरूरत हो, तो धीरे से उसे वापस बिस्तर तक ले जाएं

नींद में चलना एक आम लेकिन नजरअंदाज की जाने वाली समस्या है. यह ज्यादातर मामलों में गंभीर नहीं होता, लेकिन बार-बार होने पर यह किसी बड़ी परेशानी का संकेत भी हो सकता है. सही लाइफस्टाइल, अच्छी नींद और stress management से इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

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