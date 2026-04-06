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World Health Day की शुरुआत कब और कैसे हुई? इस बार की थीम क्या? जानें कैसे आया इसे मनाने का ख्याल
World health day history: क्या आपने कभी सोचा है कि लोग कब अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं? जब वे बीमार पड़ते हैं या खराब हेल्थ की वजह भारी दर्द से गुजरना पड़े और जब वे अस्पताल के बेड पर अकेले लेटे हों. वर्ल्ड हेल्थ डे इंसान के इसी आदतों-सोच को बदलने के लिए हर साल 7 अप्रैल के दिन आता है. वर्ल्ड हेल्थ मनाने का गोल और वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 का थीम क्या है. आइये जानते हैं...
World health day 2026 theme: सेहत आदमी की सबसे बड़ी पूंजी है. भले ही कोई कितना ही आपको प्यार-दुलार करता हो, लेकिन वो भी आपसे आपके खराब हेल्थ दर्द नहीं ले सकता. इंसान को खुद ही अपने सेहत का ख्याल रखना पड़ता है. ऐसे में सभी को अपने हेल्थ का खास ख्याल रखना चाहिए. रोज-रोज की भागदौड़ में इंसान का डेली रुटीन इतना बिगड़ जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता. धीरे-धीरे करके वह अच्छे हेल्थ के लिहाज करने वाले काम को भी नजरअंदाज करने लगता है. अमूमन ट्रेंड देखने को मिलता है कि कामकाजी आदमी शायद ही किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय निकालता है. हेल्थ डे हमें इन्हीं आदतों को दूर करने और स्वास्थ्य के प्रति सजग-सतर्क रहने का संदेश देता है. आइये जानते हैं कि दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने की शुरुआत कब-कैसे हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 का थीम क्या है, आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से….
वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 की थीम
हर साल 7 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है. हर बार वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम अलग-अलग होती है. इस बार की थीम है- Together for health. Stand with science. इस थीम का उद्देश्य हेल्थ को लेकर फैले अफवाहों से खुद को दूर रखने का है. स्वास्थ्य को लेकर साइंटिफिक तरीके से जीवन यापन करना है. साथ ही अपने आसपास के पर्यावरण जैसे- पशु, पक्षी और पौधे की साइंटिफिक तरीके से देखभाल करने का प्रण लेना है.
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वर्ल्ड हेल्थ डे पहली बार कब मनाया गया?
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की परंपरा आज से कई दशक पहले शुरू हुई थी, जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के जख्मों से उबर रही थी. पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे आधिकारिक तौर पर 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था. उसके बाद किसी उत्सव की तरह ये हर साल मनाया जाता है. बता दें कि इसी दिन 1948 में WHO की स्थापना हुई थी. वहीं, हेल्थ डे मनाने का फैसला WHO की पहली विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) में ही लिया गया था.
वर्ल्ड हेल्थ डे का गोल क्या?
इसका उद्देश्य लोगों को उनके हेल्थ के प्रति जागरुक करना है. इसी वजह से WHO हर साल अलग-अलग थीम चुनता है जिससे लोगों का ध्यान उभरते-फैलते हेल्थ डिजीज की ओर जाए. वर्ल्ड हेल्थ डे के सहारे WHO, दुनिया भर की सरकारों और आम जनता का ध्यान उन समस्याओं की ओर खींचना है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है.
WHO का आइडिया
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का विचार किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि दुनिया को एक साथ लाने की एक सामूहिक सोच का परिणाम था. 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना के लिए सम्मेलन चल रहा था, तब ब्राजील और चीन के रिप्रजेंटेटिव ने एक इंडिपेंडेंट हेल्थ आर्गेनाइजेशन बनाने का प्रस्ताव रखा था. उन्होंने तर्क दिया कि शांति बनाए रखने के लिए दुनिया का स्वस्थ होना सबसे पहली शर्त है. इस आर्गुमेंट को दुनिया के सभी देशों ने सराहा. साल 1946 में इसके संविधान पर सभी सिग्नेचर किए और 7 अप्रैल 1948 को WHO आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया. WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है.
वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन के मेजर प्रोग्राम
अपने बनने के बाद से ही WHO ने दुनिया से कई बीमारियों को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई है. इनमें सबसे फेमस दुनिया को पोलियो मुक्त बनाने का प्रोग्राम है, जिसने दुनिया के बड़े हिस्सों से पोलियो को खत्म कर दिया है. इसके अलावा, चेचक (Smallpox) को इरेडिकेट करने का श्रेय भी WHO को ही जाता है. फिलहाल, WHO की लड़ाई HIV/AIDS, मलेरिया और तपेदिक (TB) के खिलाफ जारी है. जाते-जाते बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन Universal Health Coverage के नाम से एक प्रोग्राम चलाती है, जिसका लक्ष्य कि किसी भी इंसान को इलाज की वजह से गरीब होने से रोकना है.
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