World Heart Day 2022: हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस (World Heart Day) के रूप में मनाया जाता है. यह एक अवसर है, जब आप अपनी दौड़भाग भरी जिंदगी में कुछ देर ठहरें और सोचें कि कैसे आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं और कैसे दिल का मानवता, प्रकृति और अपने स्वयं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Cardiovascular Disease से पार पाना हर एक धड़कते दिल के लिए बहुत जरूरी होता है. वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर हम दिल के स्वास्थ्य से जुड़े आपके कई प्रश्नों के उत्तर जानेंगे

हार्ट डे क्यों मनाया जाता है – What is World Heart Day celebrated for?

वर्ल्ड हार्ट डे का आयोजन World Heart Federation द्वारा किया जाता है, जिसे दुनियाभर के लोगों में कार्डियोवस्कुल डिजीज (CVD), दिल की बीमारियों (Heart Disease) और स्ट्रोक्स के बारे में जानकारी फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है. दिल से जुड़ी यह बीमारियां विश्व में मौत का सबसे बड़ा कारण हैं. दुनियाभर में हर साल 1.86 करोड़ लोगों की मौत दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से होती है. कार्डियोवस्कुलर डिजीज की रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं इन्हीं को रेखांकित करने के लिए हर वर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है.

विश्व हृदय दिवस 2022 की थीम क्या है – What is the theme for World Heart Day 2022?

हर साल विश्व हृदय दिवस को एक थीम के तहत मनाया जाता है. इस के साथ स्लोगन, इस दिवस का महत्व, कुछ कॉमन मिथक और शुभकामना संदेश भी दिए जाते हैं. विश्व हृदय दिवस 2022 की थीम 'यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट (Use Heart for Every Heart)' रखा गया है. वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने दुनियाभर में कार्डियोवस्कुलर डिजीज के लिए जागरुकता बढ़ाने के वास्ते इस दिन की शुरुआत की थी.

29 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हृदय दिवस – Why September 29 is heart Day?

हर साल दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से दुनियाभर में 1.86 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है. कार्डियो डिजीज के खिलाफ लोगों में जागरुकता फैलाने और दिल से जुड़ी बीमारियों पर रोकथाम लगाने के लिए इस दिन को वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने मनाना शुरू किया. यह एक कार्यक्रम है, जो हर वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है.

दिल का ख्याल कैसे रखें – How can we take care of your heart?

दिल को स्वस्थ रखने के तरीके क्या हैं. अगर आप यह जानना चाहते हैं तो बता दें कि इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है. आपको सिर्फ अपने खानपान का ध्यान रखना है और एक्टिव जिंदगी जीनी है. यहां हम बता रहे हैं कि आपको दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए.

स्वस्थ हृदय के लिए स्वस्थ भोजन करें

अगर आपका वजन ज्यादा है, तो कुछ वजन कम करें

दैनिक एक्सरसाइज करें

सप्ताह में कम से कम ढाई घंटा शारीरिक व्यायाम करें

तंबाकू का सेवन न करें

शराब से दूरी बनाएं

ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की नियमित जांच कराएं.

दिल की बीमारियों से कैसे बचें – How can we prevent heart disease?

दिल से जुड़ी बीमारियों का सबसे अच्छा इलाज इनसे बचाव है. कई ऐसे तरीके हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं. इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप हार्ट डिजीज से बच सकते हैं.

ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखें

अपना कॉलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण में रखें

अपना वजन नियंत्रण में रखें

अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें

क्या तनाव की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है – Can stress cause heart attacks?

शोध में पता चलता है कि लगातार तनाव की वजह से धमनियों में सूजन आने लगती है, प्लाक जमा हो जाता है, जो हार्ट अटैक व कार्डियो डिजीज के लिए जिम्मेदार हो सकता है. दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए तनाव उतना ही बड़ा कारण हो सकता है, जितने बड़े रिस्क फैक्टर मोटापा, हाई कॉलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसे अन्य कारण होते हैं.

क्या आप अपना हार्ट हेल्थ सुधार सकते हैं – Can you improve heart health?

अगर आप अपना हृदय स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला कदम व्यायाम हो सकता है. व्यायाम के जरिए आप अपने दिल की मांसपेशियों को मजबूती दे सकते हैं. व्यायाम के जरिए ही आप अपना वजन निंयत्रण में रख सकते हैं और हाई कॉलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर व हाई ब्लड प्रेशर की वजह से धमनियों को होने वाले नुकसान से बच सकते हैं. क्योंकि इनकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है.

दिल के स्वास्थ्य के लिए क्या पिएं – Which drink is best for heart?

उचित मात्रा में पानी पीना आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं, जिन्हें आप अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए पी सकते हैं.

स्पार्कलिंग वाटर ( इसमें कटे हुए फल और औषधियां मिला सकते हैं, जैसे ताजा पुदीना)

बिना फ्लेवर का दूध

सोया, बादाम, ओट्स और राइस मिल्क जैसे प्लांट मिल्क, जिनमें कैल्शियम मिलाया गया हो

चाय

कॉफी

100 फीसद फ्रूट और वेजिटबल जूस का एक छोटा गिलास (125 मिग्रा)

दिल के लिए कौन का फल खाएं – Which fruit is best for the heart?

हार्ट हेल्थ के लिए आपको ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए, जो पोषक तत्वों का खजाना हों. स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और रास्पबेरी में यह गुण होते हैं, जो आपके दिल को स्वस्थ रखने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं. बेरी में एंथोसाइनिंस जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो दिल की बीमारियों का कारण बनने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से बचाते हैं.

हार्ट हेल्थ के लिए क्या खाएं – Which food is good for heart?

अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए. इनके अलावा दाल, सेम की फली और शतावरी का सेवन करना चाहिए. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार आपको ऐसा भोजन करना चाहिए, जिसमें फॉलेट प्रचुर मात्रा में हो. हालांकि, फॉलेट सप्लीमेंट के तौर पर भी उपलब्ध होता है, लेकिन इसे नेचुरल चीजों से लेना ज्यादा बेहतर विकल्प है.

दिल की बीमारियों के कारण – How is heart disease caused?

दिल हमारे पूरे शरीर में खून को पंप करता है, इसलिए दिल का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है. कुछ कारण हैं, जिनकी वजह से दिल की बीमारियां ट्रिगर हो सकती हैं. यहां हम उन कारणों के बारे में ही बात करेंगे. अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, अगर आप हाई कॉलेस्ट्रॉल लेवल के शिकार हैं और आप धूम्रपान करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं. इनके अलावा भी कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और लाइफस्टाइल से जुड़े कारण दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा देते हैं. डायबिटीज, अधिक वजन और मोटापा भी उन्हीं कारणों में से एक है.

दिल कमजोर क्यों होता है – What causes a weak heart?

हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से दिल की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं. इनके अलावा हार्ट वाल्व में किसी तरह की समस्या, लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या और कुछ आनुवंशिक कारण (Genetic Disease) की वजह से भी दिल कमजोर हो जाता है. कई बार एक से ज्यादा कारण भी दिल के कमजोर होने की वजह बन सकते हैं.

नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है – What is a normal heart rate?

युवाओं में दिल के धड़कने की सामान्य गति 60-100 बीट प्रति मिनट होती है. ध्यान रहे कि यह रेस्टिंग रेट है, यानी जब आप कोई शारीरिक गतिविधि न कर रहे हों, तब आपकी दिल की धड़कनें इस रफ्तार से चलेंगी. आमतौर पर दिल की धड़कने की रफ्तार कम हो तो इसे अच्छा माना जाता है. उदाहरण के लिए माना जाता है कि एक बहुत अच्छी तरह से ट्रेन्ड एथलीट का नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट 40 बीट प्रति मिनट तक भी हो सकता है.