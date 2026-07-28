World Hepatitis Day 2026: ऑफिस जाने वाले लोग लिवर को हेल्दी रखने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें, हेपेटाइटिस का खतरा भी होगा कम

World Hepatitis Day 2026: ऑफिस जाने वाले लोग अपने लिवर को हमेशा हेल्दी रखने के लिए 5 आदतों को जरूर अपना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

World Hepatitis Day 2026: हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस (World Hepatitis Day) मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का खास मकसद लोगों को हेपेटाइटिस और लिवर से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करवाना है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर ऑफिस जाने वाले लोगों की सेहत पर पड़ता है, टाइम से खाना न खाना और बदलती लाइफस्टाइल उनके हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर डालती है. घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना, जंक फूड खाना, पानी कम पीना, तनाव और नींद की कमी जैसी आदतें धीरे-धीरे लिवर को नुकसान पहुंचाने लग जाती है, जिसकी पहचान लोगों को काफी लेट पता लगती है. आइए आपको बताते हैं ऑफिस जाने वाले लोग लिवर को हेल्दी रखने के लिए कौन-कौन सी आदतों को अपना सकते हैं?

लिवर हेल्दी रखने के लिए 5 हेल्दी आदतें

1. लंबे समय तक बैठने से बचें

ऑफिस में अधिक काम करने की बजाय से लोग अपनी सीट से भी नहीं उठते हैं. ऑफिस में लगातार कई घंटों तक बैठे रहने से शरीर की गतिविधियां, मेटाबॉलिज्म और लिवर पर इसका बुरा असर पड़ता है, जिस कारण कई दिक्कतें झेलनी पड़ती है, इसलिए आपको हर 45-60 मिनट में अपनी सीट से उठकर थोड़ी वॉक करनी चाहिए.

2. दिनभर पर्याप्त पानी पिएं

ऑफिस जानें वाले लोगों के शरीर में अक्सर पानी की कमी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है. पर्याप्त पानी शरीर के सामान्य कार्यों को बनाए रखने में मदद करता है और साथ-साथ शरीर को डिहाइड्रेशन से भी काफी हद तक बचाता है.

3. हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट

ऑफिस जाने वाले लोगों को अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए हमेशा हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट को ही अपनाना चाहिए. ऑफिस में अक्सर लोग चिप्स, नमकीन, बर्गर, पिज्जा या मीठे ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, लेकिन ऐसी चीजें आपकी हेल्थ को खराब करती है.

4. हाइजीन का ध्यान

अगर आप हेपेटाइटिस से बचाव चाहते हैं और लिवर को हमेशा हल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको हाइजीन का ध्यान खास तौर पर रखना चाहिए. हाथ धोकर ही खाना खाएं, सड़क किनारे अस्वच्छ भोजन खाने से आपको बचना चाहिए.

5. पर्याप्त नींद और तनाव दूर

पर्याप्त नींद न लेने से आपके लिवर पर इसका बुरा असर पड़ता है और आपका शरीर भी धीरे-धीरे बेजाना होना शुरू हो जाता है. तनाव और नींद की कमी केवल मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए नुकसादायी भी होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.