World Ice Cream Day 2026: डायबिटीज के मरीजों को आइसक्रीम खानी चाहिए या नहीं? खाने से पहले जान लें पूरी जानकारी

World Ice Cream Day 2026: अगर आप एक डायबिटीज के मरीज हैं, तो आज आपको बताते हैं, कि क्या आप आइसक्रीम खा सकते हैं या नहीं?

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(Pic credit-AI)

World Ice Cream Day 2026: आज यानि 19 जुलाई 2026 को दुनियाभर में World Ice Cream Day मनाया जा रहा है. आइसक्रीम खाना तो बड़ों से लेकर बच्चों तक लोगों को खूब पसंद पसंद होती है और ये इसको बड़े ही चाव से खाना पसंद भी करते हैं, लेकिन आज हम आपको इस खबर में बताते हैं कि क्या डायबिटीज के मरीजों को आइसक्रीम खानी चाहिए या नहीं? दुनियाभर में आइसक्रीम प्रेमियों के लिए ये सबसे खास दिन माना जाता है. इस मौके पर लोग अपने पसंदीदा फ्लेवर का आनंद लेते हैं, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के दिमाग में एक सवाल चलता है कि क्या हम भी इसका मजा ले सकते हैं, कि नहीं. कहीं खाने से ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ जाएगा? या फिर कुछ सावधानियों के साथ इसका स्वाद लिया जा सकता है? अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज है या आप खुद इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं आप आइसक्रीम खा सकते हैं या नहीं?

क्या डायबिटीज के मरीज आइसक्रीम खा सकते हैं?

आजकल अधिकतर लोग डायबिटीज की समस्या से जुझ रहे हैं और ऐसे में उनके दिमाग में कई तरह के सवाल भी आते हैं कि क्या डायबिटीज के मरीज आइसक्रीम खा सकते हैं? आपको हमेशा के लिए आइसक्रीम नहीं छोड़नी है, लेकिन आप इसे सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से चुनकर खा सकते हैं. रोजाना या ज्यादा मात्रा में इसका सेवन आपको नहीं करना है, वरना ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता चला जाता है. आइसक्रीम में चीनी, सैचुरेटेड फैट और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है इसलिए अधिक सेवन से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है.

कितनी मात्रा में खा सकते हैं?

अगर आप एक डायबिटीज के मरीज हैं और आप जानना चाहते हैं, कि आप कितनी मात्रा में इसको खा सकते हैं, तो आपको बता दें आप तो कभी-कभी छोटी सी मात्रा में आप आइसक्रीम को खा सकते हैं. होममेड आइसक्रीम बनाने से आप शुगर और फैट की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं. एक बार में ज्यादा आपको नहीं खानी है, बार-बार आइसक्रीम खाने से आपको हमेशा बचना है, इसे रोजाना की आदत आपको नहीं बनानी है.

आइसक्रीम खाने का सही समय क्या है?

अगर आप समय भी जानना चाहते हैं, कि खाने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें खाली पेट आइसक्रीम खाना सही नही है, इसलिए आपको लंच या डिनर के बाद खाना चाहिए, इससे ब्लड शुगर अचानक बढ़ाने का खतरा कम होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.