World IVF Day: आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी एक ही हैं या अलग? जानिए इसको लेकर प्रेग्नेंसी से जुड़ी इस तकनीक की पूरी जानकारी

World IVF Day: आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या अलग-अलग होते हैं या एक ही, आइए आपको बताते हैं. इसके बारे में सही जानकारी.

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(Pic credit-AI)

World IVF Day: हर साल 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस मनाया जाता है. आईवीएफ तकनीक उन लाखों दंपतियों के लिए एक वरदान है, जिन्हें प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आज के समय में बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ता तनाव, खराब खानपान के कारण कई कई सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही है. गर्भधारण करने में कठिनाइयों के कारण ही लोग कई सारी तकनीकों का सहारा लेते हैं. ऐसे में आईवीएफ (IVF) और टेस्ट ट्यूब बेबी (Test Tube Baby) जैसी तकनीकों का नाम तो इस समय सभी लोगों ने सुना ही होगा. ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी अलग-अलग तकनीकें हैं या दोनों एक ही हैं? अगर आप भी इसका सही जवाब नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.

IVF क्या होता है?

अगर हम आईवीएफ (IVF) की बात करें तो आपको बता दें IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है. इसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर लैब में मिलाकर एक तरह से निषेचन करवाया जाता है और फिर जब भ्रूण तैयार हो जाता है, तो उसे महिला के गर्भाशय में रखा जाता है. इस तकनीक की मदद से महिला में गर्भावस्था की शुरुआत आसानी से हो जाती है. इस तकनीक से बच्चा किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं बढ़ता, बल्कि निषेचन लैब में होता है और फिर सीधा मां के गर्भाशय में.

टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है?

अब हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की आईवीएफ से जन्में बच्चें को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है. टेस्ट ट्यूब बेबी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से लंबे समय से संतान के लिए कठिनाई आने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है.

आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या अंतर है?

आपको बता दें आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी दोनों में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही प्रोसेस है. मेडिकल साइंस में आज के समय में लोग IVF बोलते हैं, लेकिन असर बोलचाल में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है. इसमें किसी भी तरह का कोई तकनीकी अंतर नहीं है. IVF के शुरुआती में फार्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आजकल अब फर्टिलाइजेशन खास लैब, इनक्यूबेटर और मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी सिस्टम में किया जाता है, न कि किसी टेस्ट ट्यूब में इसलिए ये दोनों चीजें एक ही हैं इसलिए आपको इसको अलग-अलग मानना ठीक नहीं होगा.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.