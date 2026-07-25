हर महिला के लिए नहीं होता IVF! इन बीमारियों में डॉक्टर भी कहते हैं 'रुक जाइए'

IVF Isn't Safe for Everyone: आईवीएफ (IVF) लेकिन हर महिला के लिए यह सुरक्षित नहीं होता है, कुछ गंभीर बीमारियों और मेडिकल कंडीशन्स में डॉक्टर IVF से बचने या पहले बीमारी को नियंत्रित करने की सलाह देते हैं.

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IVF कई दंपतियों के लिए माता-पिता बनने का प्रभावी विकल्प है, लेकिन हर महिला के लिए उपयुक्त नहीं होता

गंभीर हृदय, फेफड़े, किडनी, लिवर और गर्भाशय संबंधी समस्याओं में IVF से बचने की सलाह दी जाती है

अनियंत्रित डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और थायरॉयड जैसी बीमारियों को पहले कंट्रोल करना जरूरी है

कैंसर के इलाज से पहले फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कराने और जरूरत पड़ने पर अन्य विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी जाती है

मां बनने का एहसास सबसे खास होता है, ये पीरियड हर महिला के लिए जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा होता है. हर महिला चाहती है कि वो मां बने, हालांकि कई बार कुछ कारणों के चलते मां बनने में परेशानी आती है, ऐसे में आज के समय में हम में से कई लोग IVF का सहारा लेते हैं. इससे अधिकतर केसेस में महिलाओं की गोद भर जाती है, हालांकि कुछ बीमारियों में IVF कराने से बचना चाहिए या फिर इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए. आज हम डॉ. कृति तिवारी (चीफ आईवीएफ स्पेशलिस्ट, शी देल्ही हॉस्पिटल) से जानेंगे कि आखिर किन कंडीशन्स में IVF कराने से बचना चाहिए या सतर्क रहना चाहिए.

डॉ. कृति तिवारी बताती हैं कि मां नहीं बन पा रही महिलाओं के लिए आईवीएफ की तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है, इसने वर्षों से बच्चे के लिए प्रयास कर रहे कई कपल्स की जिंदगी में खुशियां लाने में मदद की है. वैसे तो आईवीएफ के लिए बहुत ज्यादा शर्तें नहीं होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में आईवीएफ कराने से मना किया जाता है, कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती हैं, जिनमें अगर IVF कराना हो, तो बहुत सतर्कता की जरूरत होती है.

इन मेडिकल कंडीशन्स पर दी जाती है सलाह-

इस मामले अगर बात की जाए, तो सबसे पहले आती हैं दिल या फेफड़े से जुड़ी बीमारियों का सामना कर रही महिलाएं, अगर किसी महिला को दिल या फेफड़े से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी हो, तो उसे आईवीएफ की सलाह नहीं दी जाती है. ऐसे मामले में खतरा बढ़ जाता है. इसी तरह किडनी या लिवर फेल्योर स्टेज में भी आईवीएफ कराना जानलेवा हो सकता है, वहीं, अगर किसी महिला की बच्चेदानी में बहुत ज्यादा परेशानी हो, या बच्चेदानी न हो या बच्चेदानी में बहुत ज्यादा झिल्लियां हों, तो आईवीएफ संभव ही नहीं हो पाता है.

इन बीमारियों में भी दें ध्यान-

इसके अलावा भी अगर कोई अनकंट्रोल्ड डिसऑर्डर हो, तो भी आईवीएफ की सलाह नहीं दी जाती है, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो या थायरॉयड डिसऑर्डर अनकंट्रोल्ड हो, तो आईवीएफ कराने से मना किया जाता है. इस तरह की स्थिति में पहले डिसऑर्डर को कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है. उसके बाद पूरी जांच के बाद आईवीएफ के बारे में सोचा जाता है. ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होती है. इसके अलावा अगर किसी महिला को कैंसर हो और रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी होने वाली हो, तो भी आईवीएफ को रिकमेंड नहीं किया जाता है. ऐसे स्थिति में सलाह दी जाती है कि ट्रीटमेंट से पहले फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कराया जाए. ऐसे में सरोगेसी जैसे अन्य विकल्पों के बारे में सोचा जा सकता है.