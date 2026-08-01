World Lung Cancer Day: फेफड़े कमजोर होने पर शरीर सबसे पहले देता है ये 5 संकेत, हो सकता है लंग कैंसर का खतरा, समय रहते पहचानें

World Lung Cancer Day 2026: लंग कैंसर होने पर शरीर पहले से ही कुछ संकेत देने शरीर में लग जाता है, जिसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

World Lung Cancer Day 2026: हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य लोगों को फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूक करना, शुरुआती लक्षणों की पहचान कराना और समय पर जांच व इलाज के लिए प्रेरित करना है और इससे जुड़ी किसी भी चीज को आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अक्सर लोग लगातार खांसी, सांस फूलना या सीने में दर्द जैसी समस्याओं को हल्के में ले लेते हैं और जिसकी वजह से दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. फेफड़े कमजोर होने पर शरीर कुछ संकेत आपको पहले से ही देना शुरू कर देते हैं अगर आपने संकेतों को समझकर बचाव के तरीकों को अपना लिया, तो आप कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. अगर ये समस्याएं लंबे समय तक बनी रहें तो डॉक्टर से जांच आपको जरूर करवा लेनी चाहिए. आइए आपको संकेतों के बारे में बताते हैं.

लंग कैंसर के 5 संकेत कौन-कौन से हैं?

1. सांस लेने में परेशानी

यदि बिना किसी कारण भी आपकी सांस काफी ज्यादा फूलने लगती है और दिक्कत काफी ज्यादा शुरू हो जाती है, तो इसको आम समझने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए. फेफड़ों की कार्यक्षमता कमजोर हो सकती है.

2. खांसी के साथ खून आना

अगर बार-बार खांसी के साथ खून आना शुरू हो जाता है, तो आपको इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. खांसी के साथ खून या गुलाबी रंग का बलगम आने लगा है, तो ये लंग कैंसर का खतरा भी हो सकता है. कई गंभीर बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है.

3. सीने में लगातार दर्द

अगर आपके सीने में लगातार दर्द बना हुआ है, तो ये भी आम बात बिल्कुल भी नहीं है. खांसने, हंसने या गहरी सांस लेने पर अगर दिक्कत भी काफी ज्यादा होती है, तो आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है. इसकी जांच जरूर करानी चाहिए.

4. तेजी से वजन घटना

बिना डाइटिंग या एक्सरसाइज के अचानक वजन कम अगर आपका हो रहा है, तो आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. भूख कम लगना भी शरीर के अंदर किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है इसलिए जांच करवाना जरूरी होता है.

5. लगातार खांसी

अगर खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा हो गई है और ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको हल्के में इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए. खासकर अगर खांसी पहले से अलग महसूस हो रही हो तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.