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रोजाना कितने मिनट की वॉक आपके फेफड़ों को रखती है मजबूत? अधिकतर लोग नहीं जानते इसका सही जवाब

World Lung Cancer Day 2026: फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए आपको कितने मिनट की वॉक रोजाना करनी चाहिए क्या आप ये जानते हैं? जो लोग नहीं जानते हैं, आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 31, 2026, 3:38 PM IST
(Pic credit-AI)
(Pic credit-AI)

World Lung Cancer Day 2026: हर साल देशभर में 1 अगस्त को World Lung Cancer Day मनाया जाता है. इस दिन लोगों को फेफड़ों की सेहत के प्रति जागरूक किया जाता है और सभी को इसके बारे में सही जानकारी होना बेहद ही जरूरी होता है. फेफड़े हमारे शरीर का सबसे खास अंग माना जाता है. हर सांस के साथ शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी इसी का होता है इसलिए आपको इसका खास ध्यान रखना ही चाहिए, वरना दिक्कतें और भी बढ़ सकती है. बढ़ता प्रदूषण, धूम्रपान, खराब लाइफस्टाइल और शारीरिक गतिविधि की कमी की वजह से आपके फेफड़ों पर इसका काफी ज्यादा असर देखने के लिए मिलता है. कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि रोजाना कितने मिनट की वॉक आपके फेफड़ों को मजबूत बना सकती है? अगर आप भी इसका सही जवाब नहीं जानते हैं, तो आइए आपको अच्छे से बताते हैं.

रोजाना कितनी देर वॉक करना सही है?

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अधिकतर लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से दिक्कत काफी ज्यादा शरीर में बढ़ जाती है. रोजाना 30 से 45 मिनट की तेज वॉक आपके फेफड़ों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है. 15-20 मिनट से शुरू करके धीरे-धीरे समय आप अपने हिसाब से भी बढ़ सकते हैं. यदि आप रोज 30 मिनट भी तेज चलते हैं, तो फेफड़ों और दिल दोनों को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है.

वॉक करने से फेफड़ों को क्या-क्या फायदा मिलता है?

वॉक आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी साबित होती है. फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता को काफी ज्यादा बेहतर करने के लिए आपके लिए वॉक काफी जरूरी है. शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, श्वसन मांसपेशियां मजबूत होती हैं, सांस फूलने की समस्या कम हो सकती है, शरीर की सहनशक्ति बढ़ती है. आपको कई बीमारियों से दूर रखने के लिए भी वॉक काफी ज्यादा जरूरी होती है.

वॉक के अलावा और क्या-क्या करना चाहिए?

धूम्रपान से पूरी तरह दूरी बनाएं.
हेल्दी चीजों का सेवन करें.
पर्याप्त पानी पिएं.
नियमित योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें.
पर्याप्त नींद लें.
वॉक करना भी है काफी ज्यादा जरूरी.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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