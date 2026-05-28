World Menstrual Hygiene Day 2026: पीरियड्स के दौरान इन 5 तरह से रखें हाइजीन का खास ध्यान, संक्रमण और बीमारियों से रहेंगी दूर

World Menstrual Hygiene Day 2026: हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है. आज आपको पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई रखने के बारे में बताते हैं.

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World Menstrual Hygiene Day 2026: हर साल 28 मई को दुनियाभर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस को मनाया जाता है. ये दिन महिलाओं और किशोरियों को पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाता है. आज भी कई जगहों पर इसके बारे में लोग शिक्षित ही नहीं है. पीरियड्स को लेकर झिझक और गलत धारणाएं लोग अपने मन बैठा लेते हैं और इसके बारे में बात करने में भी डरते हैं. यही वजह है कि महिलाएं सही जानकारी और जरूरी सुविधाओं के बारे में जान ही नहीं पाती है. पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है, वरना तेजी से संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ने लगता है. कई गंभीर बीमारियों के भी शिकार कब हो जाते हैं पता नहीं चलता है.

महिलाओं के लिए ये दिन जरूरी चीजें जानने के लिए बेहद ही खास होता है. उनके इस दिन पीरियड्स के दिनों में अपनी हाइजीन के बारे में उनको बताया जाता है और इस चीज के बारे में उनको सही जानकारी भी दी जाती है, जिससे गलत चीजें न अपनाकर संक्रमण न फैल जाए. पीरियड्स के दौरान 5 जरूरी बातें ऐसी होती हैं, जिनको आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी होता है. आइए आपको बताते हैं.

पीरियड्स के दौरान कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए?

1. सैनिटरी पैड

पीरियड्स के दौरान आपको साफ-सफाई का खास ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है. इस दौरान आपको सैनिटरी पैड, टैम्पोन या मेंस्ट्रुअल कप का आपको इस्तेमाल करना चाहिए. लंबे समय तक आपको कभी भी पैड को नहीं रखना है, ऐसा करने से बैक्टीरिया फैलने का खतरा रहता है.

2. कॉटन अंडरगारमेंट्स

पीरियड्स और समर के दौरान आपको कॉटन अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करना है. ऐसा करने से त्वचा में जलन और फंगल इंफेक्शन का खतरा काफी ज्यादा कम हो जाता है. कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करने से त्वचा को सूखा रखने में मदद करता है.

3. अंडरगारमेंट्स रोजाना बदलें

अगर आप भी पीरियड्स के दौरान रोजाना अंडरगारमेंट्स नहीं बदलते हैं, तो बीमारियों के खतरे से आप बेहद ही पास हैं. आपको रोजाना बदलना है और साफ करके धोना है. गंदे कपड़ों का दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो संक्रमण से बचना मुश्किल हो जाएगा.

4. इंटीमेट एरिया की सफाई

पीरियड्स के दौरान इंटीमेट एरिया की साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है. साबुन या केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए. ताकि बैक्टीरिया फैलने का खतरा कम हो.

5. खानपान का ध्यान

पीरियड्स के दौरान आपको बाहर का खाना खाने के बजाय खाने का हेल्दी खाना खाना चाहिए. हरी सब्जियां, फल, दूध, दही और सूखे मेवे ये आपकी हेल्थ को फिट रखने में मददगार होते हैं. नींद और हल्की एक्सरसाइज भी आपके लिए बेहद ही जरूरी है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)