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World Oral Health Day Fact Check Is Alum Really Good For Teeth Know The Truth From Doctor

क्या वाकई दांतों के लिए फिटकरी अच्छी होती है? अगर आप भी रोजाना रगड़ते हैं तो पहले जान लें इसके गंभीर नुकसान

World Oral Health Day: हम में से कई लोग दांतों को चमकाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो इसके पीछे के गंभीर नुकसानों को अनदेखा कर देते हैं. ऐसे में आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि आखिर फिटकरी दांतों की सेहत के लिए अच्छी है या नहीं?

#HumFitTohIndiaHit: आज भी बहुत से लोग दांतों की सफाई और मसूड़ों की समस्या के लिए घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं. उन्हीं में से एक है फिटकरी (Alum). दादी-नानी के समय से इसे दांत दर्द, मसूड़ों से खून आना और बदबू जैसी समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन क्या वाकई फिटकरी दांतों के लिए फायदेमंद है? या इसका ज्यादा इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है? आइए डॉ. मानवी श्रीवास्तव (दंत चिकित्सक, नियॉन्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं.

फिटकरी क्या होती है?

डॉ. मानवी श्रीवास्तव बताती हैं कि फिटकरी एक तरह का नेचुरल मिनरल सॉल्ट होता है, जिसे आमतौर पर पानी साफ करने, shaving के बाद, या skin care में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें Antibacterial और Astringent (सिकुड़न पैदा करने वाले) गुण होते हैं.

दांतों के लिए फिटकरी के फायदे-

1. मसूड़ों से खून आना कम करती है-

फिटकरी में Astringent गुण होते हैं, जो मसूड़ों को कसाव देते हैं और ब्लीडिंग को कम करने में मदद करते हैं.

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2. मुंह की बदबू दूर करने में मददगार-

फिटकरी में होने वाले एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को कम करते हैं, जिससे बैड ब्रेथ में राहत मिल सकती है.

3. हल्का दर्द और सूजन कम कर सकती है-

अगर मसूड़ों में हल्की सूजन या irritation है, तो फिटकरी के पानी से थोड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि हमें इस बात को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये दांतों को नुकसान भी पहुंचा सकती है.

फिटकरी के नुकसान-

डॉक्टर कहते हैं कि तब कुछ भी खराब होता है जब इसे हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, हर चीज की लिमिट होती है और फिटकरी के साथ भी ऐसा ही है-

1. ज्यादा इस्तेमाल से Enamel को नुकसान-

दांतों की सबसे बाहरी परत को Enamel कहते हैं. फिटकरी का ज्यादा या रोजाना इस्तेमाल इस परत को कमजोर कर सकता है, जिससे दांत sensitive हो जाते हैं.

2. मुंह में dryness (सूखापन)-

फिटकरी mouth tissues को ज्यादा सिकोड़ देती है, जिससे मुंह सूखा महसूस हो सकता है और saliva कम बनता है. Saliva दांतों की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है.

3. जलन और इरिटेशन-

कुछ लोगों में फिटकरी के इस्तेमाल से मुंह में जलन या इरिटेशन हो सकती है, खासकर अगर concentration ज्यादा हो

4. लंबे समय में नुकसान-

अगर आप रोजाना सीधे दांतों पर फिटकरी रगड़ते हैं, तो इससे मसूड़े कमजोर हो सकते हैं और दांतों की नेचुरल स्ट्रेंथ कम हो सकती है

क्या फिटकरी से दांत साफ करना सही है?

-Direct rubbing (सीधे रगड़ना) सही नहीं है, कभी-कभी Diluted (पानी में घोलकर) rinse करना फिर भी सेफ है, लेकिन रोजाना नहीं

सही तरीका क्या है?

अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो इस तरह से करें-

एक चुटकी फिटकरी को पानी में घोल लें

उससे दिन में 1 बार या हफ्ते में 2–3 बार कुल्ला करें

उसे सीधे दांतों पर न रगड़ें

rinse के बाद सादा पानी से मुंह जरूर धो लें

Experts का मानना है कि:

फिटकरी टेंपरेरी रिलीफ दे सकती है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, दांतों की सही देखभाल के लिए brushing, flossing और regular dental check-up जरूरी है.

बच्चों और बुजुर्गों के लिए सलाह-

बच्चों में फिटकरी का इस्तेमाल बिल्कुल अवॉयड करें, क्योंकि उनके दांत और मसूड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं

बुजुर्ग इसका लिमिटेड इस्तेमाल करें और अगर पहले से डेंटल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से पूछकर ही इस्तेमाल करें

बेहतर विकल्प क्या हैं?

अगर आप नेचुरल केयर चाहते हैं, तो ये बेहतर विकल्प हैं:

Neem stick (दातून)

Salt water rinse

Fluoride toothpaste

Proper brushing twice daily

फिटकरी दांतों के लिए पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसे जादुई इलाज भी नहीं माना जा सकता. यह टेंपरेरी रिलीफ दे सकती है, खासकर मसूड़ों की हल्की समस्या में, लेकिन इसका ज्यादा या गलत इस्तेमाल दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है

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