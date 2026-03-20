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कैसे पहचानें कि हो गई है माउथ कैंसर की शुरुआत? ये लक्षण दिखते ही डॉक्टर के पास भागें
अक्सर हम ओरल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये कैंसर का कारण बन सकता है, जी हां आइए डॉक्टर से जानते हैं Oral Cancer के लक्षण और कारण
कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, हालांकि सही समय पर इसका पता चलने से आप इससे उबर सकते हैं. कैंसर कई तरह का होता है, जिनमें से एक है माउथ कैंसर. माउथ कैंसर का इलाज संभव है. बीमारी के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को World Oral Health Day मनाया जाता है. ऐसे में आज हम डॉ. मानवी श्रीवास्तव (दंत चिकित्सक, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से माउथ कैंसर के शुरुआती लक्षण जानेंगे और मालूम करेंगे कि इससे कैसे बचें?
डॉ. मानवी श्रीवास्तव बताती हैं कि शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. इसलिए जरूरी है कि हम इसके शुरुआती संकेतों को समझें और सही समय पर डॉक्टर से मिलें,
माउथ कैंसर क्या होता है?
माउथ कैंसर, जिसे मुंह का कैंसर या ओरल कैंसर भी कहते हैं, एक गंभीर बीमारी है, यह तब होता है जब मुंह की कोशिकाएं (cells) अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर (गांठ) बनाती हैं. माउथ कैंसर मुंह के किसी भी हिस्से में हो सकता है जैसे:
- होंठ (lips)
- जीभ (tongue)
- मसूड़े (gums)
- गाल के अंदर (inner cheeks)
- गले का हिस्सा (throat area)
Mouth Cancer के शुरुआती लक्षण-
- मुंह में घाव जो ठीक न हो
- सफेद या लाल दाग (patches)
- लगातार दर्द या जलन
- निगलने में दिक्कत (difficulty in swallowing)
- आवाज में बदलाव
- मुंह खोलने में परेशानी
- जीभ या मुंह में गांठ (lump)
- वजन कम होना
माउथ कैंसर होने के मुख्य कारण
कुछ आदतें इस बीमारी का खतरा बढ़ाती हैं:
- तंबाकू का सेवन
- शराब (alcohol)
- बहुत ज्यादा तीखा या irritant चीजें खाना
- मुंह की सफाई न रखना
- HPV infection (कुछ मामलों में)
कब तुरंत डॉक्टर के पास जाएं?
अगर ये लक्षण दिखें तो देर न करें:
- घाव 2 हफ्ते में ठीक न हो
- खून आना शुरू हो जाए
- दर्द बढ़ता जाए
- गांठ या सूजन बढ़ रही हो
जांच कैसे होती है?
डॉक्टर कुछ tests कर सकते हैं जैसे:
- Oral examination (मुंह की जांच)
- Biopsy (छोटा tissue लेकर जांच)
- Scan (CT/MRI)
- ये tests confirm करते हैं कि कैंसर है या नहीं
बचाव कैसे करें?
क्या करें:
- दिन में 2 बार ब्रशिंग करें
- माउथ हाइजीन मेंटेन करें
- हेल्दी डाइट लें
- regular dental check-up कराएं
क्या न करें:
- गुटका बिल्कुल अवॉयड करें
- शराब के से सेवन से बचें
- मुंह के छालों को ignore न करें
- हर उम्र के लिए जरूरी जानकारी
- बच्चों में अवेयरनेस जरूरी है, ताकि वे गलत आदतों से दूर रहें
- युवा में tobacco का इस्तेमाल सबसे बड़ा रिस्क है
- बुजुर्गों में regular check-up जरूरी है
माउथ कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन अगर इसे शुरुआत में ही पहचान लिया जाए तो इसका इलाज संभव है. अक्सर लोग छोटे-छोटे लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में बड़ी समस्या बन जाते हैं.