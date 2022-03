World Oral Health Unified Week 2022: वर्ल्ड ओरल हेल्थ यूनिफाइड वीक चल रहा है. हर साल ये हफ्ता 25 मार्च से 31 मार्च तक चलता है. इस हफ्ते को मनाने का मकसद दांतो से संबंधित जानकारी के बारे में अवेयर करना है. जब किसी व्यक्ति के हाथों में दर्द होता है तो उसका प्रभाव उसके खाने-पीने पर भी पड़ता है और व्यक्ति सही से चबा भी नहीं पाता है. दांतों में दर्द कैविटी के कारण भी हो सकता है या इसके पीछे बैक्टीरियल इंफेक्शन, कैल्शियम की कमी या दातों की ठीक से सफाई ना करना आदि भी जिम्मेदार (Causes of teeth Pain) हो सकते हैं. ऐसे में बता दें कि प्याज के इस्तेमाल से दांतों के दर्द (teeth Pain) को दूर किया जा सकता है. अब सवाल यह है कि प्याज का इस्तेमाल (Onion Uses) कैसे किया जाए. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप दांतों में प्याज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं…Also Read - World Oral Health Unified Week: क्या आपके दांतों में भी रहता है दर्द? जान लें कारण

कैसे करें दांतों पर प्याज का इस्तेमाल

प्याज और नींबू का एक साथ इस्तेमाल करने से दांतों की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है. ऐसे में आप आप एक कटोरी में नमक और नींबू के रस का मिश्रण तैयार करें.अब आप बने मिश्रण को प्याज के टुकड़ों के माध्यम से रगड़ें. ऐसी करने से न केवल कैविटी से राहत मिल सकती है बल्कि दांतों के दर्द से राहत मिल सकती हैं. अकसर लोगों को लगता है कि अगर वे दांतों पर प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो बदबू आने जैसी समस्या हो सकती है. लेकिन बता दें कि अगर प्याज का इस्तेमाल नमक के साथ करें तो इससे न केवल दांतों की सफाई अच्छे से हो सकती है बल्कि दांतों के दर्द को भी दूर किया जा सकता है. ऐसे में आपको प्याज को दो टुकड़ों में काटना होगा और उसके ऊपर नमक छिड़ककर दांतो पर रगड़ना होगा. ऐसा करने से लाभ मिल सकता है.

नोट – ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि दांतों के लिए प्याज बेहद उपयोगी है. लेकिन यदि आपको कोई और समस्या है तो या दर्द की समस्या बढ़ती ही जा रही है ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर ही प्याज का इस्तेमाल करें.