World Population Day 2026: क्या भीड़भाड़ वाले शहर बना रहे हैं आपको तनाव का शिकार? जानिए इसकी 5 बड़ी वजह

World Population Day 2026: भीड़भाड़ वाले शहर क्या सच में आपको तनाव का शिकार बना रहे हैं? आइए आज आपको इस खबर में इसकी 5 सबसे बड़ी वजह के बारे में बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 10, 2026, 8:13 AM IST
(Pic credit-AI)
(Pic credit-AI)

World Population Day 2026: हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है. बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना ही इस दिन का सबसे बड़ा उद्देश्य है. आज के समय में तेजी से बढ़ती आबादी का असर संसाधनों और पर्यावरण पर ही नही बल्कि लोगों की सेहत पर भी काफी ज्यादा पड़ने लगता है. लोगों की मानसिक सेहत खराब होती जा रही है. बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को अक्सर ट्रैफिक जाम, शोर-शराबे, प्रदूषण और समय की कमी जैसी बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो लोगों की सेहत को खराब ही करता जा रहा है. लोग तनाव, चिंता, मानसिक थकान जैसी समस्याओं से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं. अधिकतर लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या भीड़भाड़ वाले शहर बना रहे हैं आपको तनाव का शिकार? आज आपको इस खबर में इससे जुड़ी 5 बड़ी वजह के बारे में बताते हैं.

भीड़भाड़ वाले शहर में तनाव की बड़ी वजहें क्या-क्या हैं?

और पढ़ें: World Population Day 2026: क्या बढ़ती जनसंख्या का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ रहा है? जानिए इसके 5 बड़े कारण

1. हर समय ट्रैफिक जाम

देश में अधिक जनसंख्या बढ़ने पर रोजाना घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहने वाली समस्या भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिस कारण लगातार हॉर्न की आवाज, प्रदूषण और समय पर न पहुंचने की वजह से लोगों में तनाव और चिंता काफी ज्यादा बढ़ने लगती है.

2. हरियाली की कमी

अधिक जनसंख्या वाले शहरों में हरियाली और खुले स्थानों की कमी काफी ज्यादा होने लगती है, जिस कारण इमारतों और भीड़ के बीच रहने के कारण मानसिक थकान, तनाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है. पार्क में टहलना, पेड़ों के बीच समय बिताना और खुली हवा में इंसानों को शांति मिलती है.

3. प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल

बढ़ती जनसंख्या के कारण वायु प्रदूषण, धूल, धुआं और खराब खानपान इन सभी चीजों का गलत असर आपकी हेल्थ और मानसिक तौर पर भी काफी ज्यादा पड़ता है. इन सभी को तनाव, थकान और ऊर्जा की कमी भी काफी ज्यादा होने लगती है.

4. काम का दबाव

भीड़भाड़ वाले शहरों में हर किसी के अंदर आगे बढ़ने की दौड़ लगी ही रहती है, जिस कारण लोग अधिक काम, लंबे ऑफिस घंटे और बेहतर प्रदर्शन का दबाव मानसिक तनाव भी काफी हद तक बढ़ता है. वर्क-लाइफ बैलेंस बिगड़ने पर तनाव भी काफी अधिक बढ़ सकता है.

5. शोर-शराबा और ध्वनि प्रदूषण

अधिकतर भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार शोर-शराबा और ध्वनि प्रदूषण लगा ही रहता है. भीड़ का शोर दिमाग को आराम ही नहीं देने देता है. ध्वनि प्रदूषण का असर नींद की गुणवत्ता को पूरी तरह से खराब कर देता है. पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो शरीर में तनाव काफी अधिक बढ़ जाता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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