World Population Day 2026: क्या बढ़ती जनसंख्या का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ रहा है? जानिए इसके 5 बड़े कारण

World Population Day 2026: हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है. आज आपको बताते हैं बढ़ती जनसंख्या का सीधा असर आपकी सेहत पर क्या पड़ सकता है?

Written by: Ritika
Published: July 8, 2026, 12:42 PM IST
(Pic credit-AI)
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World Population Day 2026: हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से बढ़ती आबादी और उससे जुड़ी चुनौतियों और इसके बारे में जागरूक करना है. बढ़ती जनसंख्या केवल संसाधनों पर दबाव नहीं बढ़ाती है बल्कि इसका सीधा असर हमारी सेहत पर भी काफी ज्यादा पड़ता है. आजकल के बड़े-बड़े शहरों में बढ़ती भीड़, प्रदूषण, ट्रैफिक, स्वास्थ्य सुविधाएं और तनाव जैसी समस्याएं काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है. इसमें कई लोगों का यह मानना है कि अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ती जाती है, तो इसका सीधा असर हमारी स्वास्थ्य संबंधी चीजों में काफी ज्यादा पड़ता है. यह अपने साथ-साथ कई सारी चुनौतियां और गंभीर समस्याएं भी ला सकती है. आज आपको इस खबर में बताते हैं कि बढ़ती जनसंख्या का असर आपकी सेहत पर क्या-क्या और किस तरह से पड़ सकता है? आइए आप भी जान लीजिए.

बढ़ती जनसंख्या आपकी सेहत को किन 5 बड़े तरीकों से प्रभावित कर सकती है?

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1. संक्रामक बीमारियों का फैलना

बढ़ती जनसंख्या, भीड़भाड़ वाले कई इलाकों में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा अधिक रहता है. भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोग आपस में संपर्क में ज्यादा आते हैं, जिस वजह से वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण तेजी से फैल सकता है.

2. स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव

बढ़ती जनसंख्या के कारण मरीजों की भी जनसंख्या अधिक बढ़ने लग जाती है, जिस कारण अस्पतालों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी इसका अधिक दवाब पड़ता है. बढ़ती जनसंख्या के कारण इलाज में देरी, लंबी कतारें और कई बार समय पर ठीक से इलाज तक नहीं मिल पाता है.

3. सांस संबंधी बीमारियों का खतरा

बढ़ती जनसंख्या के कारण वाहनों, फैक्ट्रियों और निर्माण कार्यों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है. इन सभी चीजों का बुरा असर हवा में पड़ता है और वो धीरे-धीरे खराब होने लगती है, जिसकी वजह से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ने लगता है.

4. भोजन और साफ पानी में कमी

बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन और साफ पानी की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर धीरे-धीरे अब वो तक मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है. संसाधनों का गलत या खराब तरीके से इस्तेमाल होता है, तो भोजन और साफ पानी में कमी इसकी देखने के लिए मिलती है.

5. मानसिक तनाव का बढ़ना

अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, तो इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी कापी ज्यादा पड़ता है. लोगों में तनाव, चिंता, नींद की कमी और मानसिक थकान जैसी समस्याएं भी काफी तेजी से बढ़ता जाता है. लंबे समय तक तनाव में रहने से और भी बीमारियों का खतरा बढ़ता रहता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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