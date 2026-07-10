दो बच्चों के बीच कितना गैप होना चाहिए? डॉक्टर ने बताया सही समय, वो बात जो हर कपल को जाननी चाहिए

आज के समय में परिवार छोटा रखने का चलन बढ़ रहा है, लेकिन एक बच्चा बेहतर है या दो, इसका जवाब केवल पसंद नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ा है. जानिए डॉक्टर के मुताबिक प्रेग्नेंसी प्लानिंग और बच्चों के बीच सही गैप कितना होना चाहिए.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 10, 2026, 8:49 AM IST
दो बच्चों के बीच कितना गैप होना चाहिए? डॉक्टर ने बताया सही समय, वो बात जो हर कपल को जाननी चाहिए
  • डॉक्टर के अनुसार एक या दो बच्चे होना पूरी तरह कपल की पसंद और परिस्थितियों पर निर्भर करता है
  • प्रेग्नेंसी से पहले हेल्थ चेकअप, सही उम्र और हेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है
  • दो बच्चों के बीच 18 से 24 महीने का अंतर मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहतर माना जाता है
  • जल्दबाजी या सामाजिक दबाव में नहीं, बल्कि डॉक्टर की सलाह और अपनी तैयारी के आधार पर परिवार की प्लानिंग करनी चाहिए

आज के समय में कपल एक या दो बच्चों की प्लानिंग को प्राथमिकता देते हैं. परिवार का आकार चुनना पूरी तरह से कपल की स्थिति, स्वास्थ्य, आर्थिक क्षमता और उनकी पसंद पर निर्भर करता है. डॉ. काजल सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल) ने बताया कि एक बच्चे का परिवार भी पूरी तरह सामान्य है, अगर माता-पिता बच्चे को अच्छा समय, शिक्षा और भावनात्मक सपोर्ट दे पा रहे हैं, वहीं, दो बच्चों की प्लानिंग करने वाले कपल्स के लिए कई फायदे हो सकते हैं. बच्चे को एक भाई या बहन के रूप में भावनात्मक सहयोग मिलता है, लेकिन डॉक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा जोर संख्या पर नहीं बल्कि healthy pregnancy और healthy mother-child outcome पर होता है.

जब कोई कपल प्रेग्नेंसी प्लान करता है तो डॉक्टर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं:

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1. प्री-कंसेप्शन चेकअप

प्रेग्नेंसी से पहले महिला और पुरुष दोनों को अपनी स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। इसमें:

  • ब्लड टेस्ट
  • थायरॉयड जांच
  • शुगर लेवल
  • वजन और BMI
  • जरूरी विटामिन की जांच शामिल हो सकती है

2. सही उम्र में प्रेग्नेंसी प्लान करना-

महिलाओं में 20 से 35 वर्ष की उम्र को प्रेग्नेंसी के लिए सामान्यत, बेहतर माना जाता है क्योंकि इस दौरान fertility ज्यादा अच्छी होती है, 35 वर्ष के बाद प्रेग्नेंसी में कुछ जोखिम बढ़ सकते हैं जैसे:

  • प्रेग्नेंसी में देरी
  • गर्भपात का खतरा
  • क्रोमोसोमल समस्याओं का जोखिम

3. लाइफस्टाइल पर ध्यान

प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले कपल को अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी चाहिए. महिलाओं को डॉक्टर की सलाह से फोलिक एसिड लेना भी शुरू करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे के शुरुआती विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है.

बच्चों के बीच कितना गैप होना चाहिए?

दो बच्चों के बीच सही अंतर मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है. आमतौर पर डॉक्टर पहले बच्चे के जन्म के बाद लगभग 18 से 24 महीने का गैप रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि मां का शरीर पहली प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के बाद रिकवर कर सके. शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सके.

मां मानसिक रूप से दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो सके. पहले बच्चे को पर्याप्त समय और देखभाल मिल सके, बहुत कम अंतर होने पर मां में कमजोरी, एनीमिया और दूसरी प्रेग्नेंसी से जुड़े कुछ जोखिम बढ़ सकते हैं. वहीं, बहुत ज्यादा लंबा गैप होने पर भी कुछ महिलाओं में उम्र से जुड़ी fertility challenges आ सकती हैं. इसलिए हर महिला की स्थिति अलग होती है और डॉक्टर से सलाह लेकर फैसला लेना बेहतर होता है.

आज के समय में शादी और बच्चे की प्लानिंग व्यक्तिगत निर्णय बन चुका है. युवा अपने करियर और जीवन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए परिवार शुरू करने का फैसला कर रहे हैं. यह जरूरी है कि कपल जल्दबाजी या सामाजिक दबाव में निर्णय न लें, बल्कि अपनी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक स्थिति को समझकर कदम उठाएं.

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Shweta Bajpai

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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