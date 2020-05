World Red Cross Day 2020: अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को मनाने के लिए 8 मई को हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है. इस दिन लोग रेड क्रॉस वॉलिंटियर्स को जरूरतमंद लोगों की मदद करने में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि देते हैं. यह दिवस 8 मई को हेनरी डुनेंट की जयंती पर मनाया जाता है, जो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे. Also Read - Benjamin Netanyahu offers to help Iran earthquake victims | इस्राइल के प्रधानमंत्री ने भूकंप से पीड़ित कट्टर शत्रु ईरान को दी मदद की पेशकश

रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य मूल रूप से किसी भी समय और परिस्थितियों में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को प्रेरित करना, आरंभ करना और प्रोत्साहित करना है. रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को मोटे तौर पर मानवीय सिद्धांतों और मूल्यों के प्रचार सहित चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें आपदा प्रतिक्रिया, आपदा तैयारियां, स्वास्थ्य और केयर शामिल हैं. Also Read - Three Red Cross workers cleared of Ebola in New Zealand

It’s already World Red Cross Red Crescent Day in some countries around the 🌎!! Today and every day let’s #KeepClapping 👏 for all volunteers and staff worldwide responding to COVID-19. pic.twitter.com/M8G3qD6MS4 — IFRC (@ifrc) May 7, 2020



रेड क्रॉस सोसाइटी सात सिद्धांतों मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक, एकता और सार्वभौमिकता पर आधारित है. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने ट्वीट के जरिए कहा, ” दुनिया भर के कुछ देशों में पहले से ही वर्ल्ड रेड क्रॉस रेड क्रीसेंट डे है !!” COVID -19 से लड़ने वाले दुनिया भर के वॉलिंटियर्स और कर्मचारियों के लिए आज और हर दिन उनके लिए तालियां बजाएं.

उन्होंने ने 2 मिनट 36 सेकेंड की लंबी वीडियो क्लिप भी शेयर की है, जिसमें दुनिया भर में लोग उन कर्मचारियों और वॉलिंटियर्स के प्रयासों की सराहना करते हुए देख सकते हैं, जो फ्रंटलाइन पर COVID-19 की वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं.