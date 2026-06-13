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आपको भी सुनने में होने लगी है परेशानी? इन 5 संकेत को नजरअंदाज करना हो सकता है भारी

Hearing Problem Symptoms: अगर आपको भी सुनने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, तो इसको नजरअंदाज गलती से भी नहीं करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं, क्या-क्या संकेत हो सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 13, 2026, 4:11 PM IST
(pic credit- pexels)
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Hearing Problem Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कई सारी सेहत से जुड़ी कई छोटी-छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसा करना आपकी सेहत को और भी कई सारी बीमारियों से घेर सकता है. अक्सर लोगों को बढ़ती उम्र में सुनने की क्षमता कम होने लगती है. कई बार यही लापरवाही आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकती हैं. सुनने की क्षमता में धीरे-धीरे आने वाली कमी के कारण कई सारी चीजों को सुनने में परेशानी बन सकती है. इस चीज को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है बल्कि गंभीर समझकर इसके लक्षणों को तुरंत समझ लेना चाहिए. कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते आपने सुनने से जुड़े शुरुआती संकेतों को पहचान लिया तो इसका इलाज भी आप करवा सकते हैं और इसको बिगड़ने से आप रोक सकते हैं. आइए जानते हैं, इसके क्या-क्या चेतावनी संकेत हो सकते हैं.

सुनने से जुड़ी परेशानियों के 5 शुरुआती संकेत

1. भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुनने में परेशानी

अगर आपको भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों की बात समझने में, सुनने में परेशानी काफी ज्यादा हो रही है, तो इसको गलती से भी नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए. यह समस्या उम्र बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती समस्या हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से बातचीत आपको करनी है.

2. बात दोहराने के लिए कहना

अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए आपको बार-बार लोगों से बात दोहराने के लिए कहना पड़ता है, तो ये कुछ हद तक आम हो सकती हैं, लेकिन अगर ये बार-बार हो रही है, तो इसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है. डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

3. टीवी या मोबाइल की आवाज ज्यादा करके सुनना

अगर आप टीवी या मोबाइल देख रहे हैं और सामान्य आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है और बार-बार टीवी, मोबाइल की आवाज बढ़ानी पड़ती है, तो इसको आपको नजरअंदाज गलती से भी नहीं करना चाहिए. ज्यादा आवाज में सुनने से सुनने की क्षमता धीरे-धीरे कम होती है.

4. कानों में हमेशा सीटी या घंटी जैसी आवाज आना

अगर आपके कानों में लगातार सीटी या घंटी जैसी आवाज सुनाई दे रही है, ये बिल्कुल भी आम समस्या नहीं है और न ही आपको इसको नजरअंदाज करना चाहिए. ये सुनने की क्षमता में कमी का शुरुआती संकेत हो सकती है.

5. फोन पर सुनाई कम देना

फोन पर बातचीत के दौरान अगर आपको सुनाई कम दे रहा है और ये समस्या लगातार बनाई हुई है, तो इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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About the Author

Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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