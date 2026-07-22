क्या आपके भी सीने में हमेशा रहती है तेज जलन? कहीं इन बीमारियों का तो नहीं है संकेत, नजरअंदाज न करें

Burning Sensation Sign: अगर आपके भी सीने में हमेशा जलन रहती है, तो आइए आपको बताते हैं, कि ये किस बीमारी का संकेत हो सकते हैं.

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Burning Sensation Sign: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खानपान और बढ़ते तनाव के कारण कई बार शरीर में तेज जलन जैसी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है. कई बार ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. कई बार लोग इसे सामान्य एसिडिटी समझकर बार-बार दवा खा लेते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. लेकिन अगर यह परेशानी लगातार बनी रहती है या बार-बार होती है तो इसे हल्के में लेना आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और काफी ज्यादा दिक्कतें भी होने लग जाती है. अगर आपको ये दिक्कत बार-बार हो रही है, तो ये किसी गंभीर बीमारियों का शुरूआती संकेत भी हो सकता है. आइए आपको बताते हैं.

लगातार सीने में जलन किन बीमारियों का संकेत हो सकती है?

1. एसिड रिफ्लक्स

अगर शरीर में लगातार जलन जैसी दिक्कतों से परेशान हैं और बार-बार आप दवा खा रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. सीने में जलन का सबसे सामान्य कारण एसिड रिफ्लक्स हो जाता है इसलिए आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

2. गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज

अगर आप लगातार सीने में जलन जैसी दिक्कत से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और दिक्कत भी काफी ज्यादा आ रही है, तो आपको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जैसी समस्याएं हो सकती है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

3. पेट का अल्सर

कई बार पेट में दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. कई बार सीने और ऊपरी पेट में होने वाली जलन पेट के अल्सर की वजह भी हो सकती है, जिसको कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं. खाली पेट ये दिक्कत ज्यादा महसूस हो सकती है.

4. हार्ट से जुड़ी समस्याएं

सीने में लगातार अगर आपकी जलन हो रही है और आप इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो ये हार्ट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सांस फूलने जैसी दिक्कत भी हो सकती है.

5. गैस्ट्राइटिस

लगातार सीने में जलन गैस्ट्राइटिस का कारण भी हो सकता है. पेट की अंदरूनी परत में सूजन आने पर गैस्ट्राइटिस जैसी दिक्कत भी बढ़ सकती है इसलिए आपको इसको भी गलती से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.