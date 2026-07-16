बच्चों में हो गई है कैल्शियम की कमी? इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें

Calcium Deficiency in Children: अगर आपके बच्चों में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो आपको कुछ लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

बच्चों के शारीरिक विकास के लिए कैल्शियम सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक माना जाता है.

कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं.

बच्चे की लंबाई और वजन की ग्रोथ में कमी कैल्शियम की कमी का लक्षण.

रोजाना दूध, दही और पनीर जैसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें.

Calcium Deficiency in Children: बच्चों के बेहतर शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए कैल्शियम का ठीक से होना बेहद ही जरूरी होता है. कुछ बच्चों में बचपन से ही कैल्शियम की कमी काफी ज्यादा हो जाती है, जिससे उनके लिए काफी ज्यादा परेशानियां खड़ी हो जाती है. कैल्शियम सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक माना जाता है, जो शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. ह केवल हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का काम नहीं करता, बल्कि मांसपेशियों, नसों और दिल को भी हेल्दी रखने का काम करती है. बच्चे के शरीर में लंबे समय तक कैल्शियम की कमी बनी रहने से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिनको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं.

बच्चों में कैल्शियम की कमी के लक्षण

1. दांत कमजोर होना

अगर आपके बच्चों में कैल्शियम की कमी काफी ज्यादा हो जाती है, तो दांत कमजोर काफी ज्यादा हो जाते हैं. दांत जल्दी खराब होना, कैविटी बढ़ना या दांतों का कमजोर होना भी इसाक इशारा देता है, तो आपको कैल्शियम की कमी हो गई है.

2. हड्डियों और जोड़ों में दर्द

बच्चों में कैल्शियम की कमी काफी ज्यादा होने की वजह से हड्डियों और जोड़ों में दर्द काफी ज्यादा होने लग जाता है, जिससे बच्चें काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. यदि बच्चा अक्सर पैरों, घुटनों या हाथों में दर्द की शिकायत आपको करता है, तो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

3. मांसपेशियों में ऐंठन

बच्चों में कैल्शियम की कमी होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या काफी ज्यादा हो सकती है और इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. हाथ-पैरों में बार-बार ऐंठन आना या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस भी कैल्शियम की कमी का संकेत हैं.

4. ग्रोथ धीमी होना

अगर आपके बच्चों में कैल्शियम की कमी काफी ज्यादा होनी लगे, तो आपको समझ लेना चाहिए ग्रोथ भी इसी वजह के कारण कम होती जा रही है. इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, इसलिए जांच आपको जरूर करवानी चाहिए.

5. थकान और कमजोरी

कैल्शियम की कमी के कारण आपके शरीर में थकान और कमजोरी भी होनी शुरू हो सकती है, लेकिन आपको इसको नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए डाइट में क्या शामिल करें?

1. दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स

2. ड्राई फ्रूट्स

3. तिल

4. रागी

5. हरी पत्तेदार सब्जियां

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.