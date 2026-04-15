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Your Face Looks Puffy In The Morning It Could Be A Sign Of Kidney Problems Dont Ignore It Know How To Reduce It

मॉर्निंग में फेस पर सूजन दिखे तो तुरंत हो जाएं अलर्ट, किडनी की समस्या का हो सकता है इशारा

कई बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा चेहरा फूला हुआ लगता है, हालांकि कभी-कभी ऐसा होना ऩॉर्मल है, लेकिन अगर आपको अक्सर ये परेशानी बनी रहती है तो आपको सावधान होने की जरूरत है. आइए जानते हैं डॉक्टर से इसके पीछे के कारण.

puffy face cuases: वैसे तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा चेहरा सुबह थोड़ा फूला सा दिखाई देता है, चेहरे पर सूजन महसूस होती है. सुबह उठते ही अगर आपको अपना चेहरा सूजा हुआ या फूला-फूला नजर आता है, तो हम इसे नींद पूरी न होने, ज्यादा नमक खाने या थकान का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बार-बार ऐसा होना सिर्फ एक मामूली समस्या नहीं, बल्कि यह आपकी किडनी से जुड़ी किसी गड़बड़ी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है. आइए डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं इसके पीछे के कारण.

डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि हमारी किडनी खून को साफ करने, बॉडी में पानी और सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखने और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है, जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती, तो बॉडी में पानी जमा होने लगता है, जिसे “फ्लूइड रिटेंशन” कहते हैं, यहीं जमा हुआ पानी चेहरे, खासकर आंखों के आसपास सूजन के रूप में दिखाई देता है, जो सुबह के समय ज्यादा दिखाई देता है.

क्या है कारण-

सुबह चेहरे पर सूजन आने का एक बड़ा कारण किडनी की फिल्टर करने की क्षमता में कमी हो सकती है, जब किडनी कमजोर होती है, तो शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड और सोडियम बाहर नहीं निकल पाती है. रातभर जब हम लेटे रहते हैं, तो यह फ्लूइड चेहरे और आंखों के आसपास इकट्ठा हो जाता है, जिससे सुबह चेहरा फूला हुआ दिखता है, अगर यह सूजन कुछ घंटों में अपने आप कम हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर यह रोजाना हो रही है या धीरे-धीरे बढ़ रही है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

इन लक्षणों पर दें ध्यान-

कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ चेहरे की सूजन ही किडनी की बीमारी का संकेत है, लेकिन इसके साथ कुछ और लक्षण भी जुड़े हो सकते हैं. जैसे पैरों में सूजन आना, बार-बार या कम पेशाब आना, पेशाब में झाग बनना, शरीर में थकान रहना, भूख कम लगना या ब्लड प्रेशर बढ़ना, अगर इन लक्षणों के साथ सुबह चेहरा सूजा हुआ नजर आए, तो यह किडनी की समस्या की ओर इशारा कर सकता है.

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आजकल लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर किडनी को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसे लोगों में सुबह चेहरे की सूजन एक शुरुआती लक्षण हो सकता है, इसलिए अगर आपको पहले से शुगर या BP की समस्या है, तो इस तरह के लक्षणों को और भी गंभीरता से लेना चाहिए.

हमेशा घबराने की बात नहीं-

हालांकि हर बार चेहरे की सूजन का मतलब किडनी की बीमारी नहीं होता. कई बार ज्यादा नमक खाना, रात को ज्यादा पानी पी लेना, एलर्जी, साइनस की समस्या या नींद की कमी भी इसकी वजह हो सकती है, लेकिन फर्क यह है कि इन कारणों में सूजन अस्थायी होती है और जल्दी ठीक हो जाती है, जबकि किडनी से जुड़ी सूजन बार-बार होती है और धीरे-धीरे बढ़ सकती है.

ऐसे में सबसे पहले, अपनी बॉडी के इशारों को समझना सीखें, अगर आपको रोज सुबह चेहरे पर सूजन दिख रही है, तो इसे हल्के में न लें. एक बेसिक हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT), यूरिन टेस्ट और ब्लड प्रेशर की जांच शामिल हो, ये टेस्ट जल्दी और आसानी से बता सकते हैं कि आपकी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं.

इन बातों पर दें ध्यान-

अपनी लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है. नमक का सेवन कम करें, प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड से दूरी बनाएं, क्योंकि इनमें सोडियम ज्यादा होता है, रोजाना पानी पिएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी भी न लें. नियमित एक्सरसाइज करें, जिससे शरीर में fluid balance बना रहता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. बिना डॉक्टर की सलाह के पेनकिलर या दूसरी दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए self-medication से बचें और किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

अगर किडनी की समस्या का समय पर पता चल जाए, तो इसे शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो आगे चलकर यह chronic kidney disease (CKD) जैसी गंभीर स्थिति में बदल सकती है, जिसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट तक की जरूरत पड़ सकती है.

अंत में, यह समझना जरूरी है कि हमारा शरीर हमें छोटे-छोटे संकेत देता है. सुबह चेहरे की सूजन भी ऐसा ही एक संकेत हो सकता है, इसे सिर्फ एक कॉस्मेटिक इश्यू समझकर नजरअंदाज न करें, बल्कि इसके पीछे की वजह को जानने की कोशिश करें. समय पर जांच और सही देखभाल से आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं.

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