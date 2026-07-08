कोरोना से भी बड़ा खतरा बन सकती है जानवरों से फैलने वाली ये बीमारियां, जानिए कैसे करें बचाव

Zoonotic Diseases: जूनोटिक बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलती हैं और समय रहते रोकथाम न की जाए तो बड़े वैश्विक संकट का कारण बन सकते हैं, आइए जानते हैं इनसे कैसे बचें

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 8, 2026, 4:56 PM IST
कोरोना से भी बड़ा खतरा बन सकती है जानवरों से फैलने वाली ये बीमारियां, जानिए कैसे करें बचाव
  • जूनोटिक रोग जानवरों से इंसानों में फैलने वाले संक्रामक संक्रमण हैं, जिनमें रेबीज, निपाह और बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां शामिल हैं
  • विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकांश नई संक्रामक बीमारियों की शुरुआत जानवरों से ही होती है
  • कोविड-19 ने दिखाया कि ऐसा संक्रमण पूरी दुनिया में बड़ी महामारी का रूप ले सकता है
  • पालतू जानवरों का टीकाकरण, साफ-सफाई और संक्रमित जानवरों से दूरी बनाकर इन बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है

एक जानवर से शुरू हुई बीमारी पूरी दुनिया को ठप कर सकती है, यह बात सुनने में भले ही हैरान करने वाली लगे, लेकिन कुछ साल पहले आई कोविड-19 महामारी ने दिखा दिया कि एक सूक्ष्म वायरस किस तरह पूरी दुनिया की रफ्तार रोक सकता है. इस महामारी में लाखों लोगों की जान गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा, इन्हें जूनोटिक रोग कहा जाता है. जूनोटिक रोग ऐसे संक्रामक रोग हैं जो मुख्य रूप से जानवरों से इंसानों में फैलते हैं. इनका संक्रमण संक्रमित जानवर के सीधे संपर्क, उसके काटने या खरोंचने, मच्छरों और टिक जैसे वाहकों, दूषित भोजन या पानी तथा संक्रमित वातावरण के माध्यम से हो सकता है.

जूनोटिक रोग-

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जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों में सबसे अधिक चर्चित रेबीज है, इसके अलावा इबोला, निपाह वायरस, बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लुएंजा), लासा फीवर और बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस जैसी कई गंभीर बीमारियां भी जूनोटिक रोगों की श्रेणी में आती हैं. कोविड-19 को भी व्यापक रूप से संभावित जूनोटिक उत्पत्ति वाली महामारी माना जाता है, इनमें से कई बीमारियां समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकती हैं.

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, दुनिया में ज्ञात संक्रामक बीमारियों में लगभग 60 प्रतिशत पशुजन्य होती हैं, जबकि नई और उभरती संक्रामक बीमारियों में करीब 75 प्रतिशत की उत्पत्ति जानवरों से होती है. कोविड-19 महामारी के बाद पूरी दुनिया इन बीमारियों को लेकर पहले से अधिक सतर्क हुई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ली और यह भी सिखाया कि यदि समय रहते रोकथाम के उपाय नहीं किए जाएं तो कोई भी संक्रमण वैश्विक संकट का रूप ले सकता है. हालांकि, कुछ आसान सावधानियां अपनाकर इन बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

नियमित टीकाकरण कराएं-

यदि आपके घर में पालतू जानवर हैं, तो उनका नियमित टीकाकरण कराएं, किसी जानवर के काटने या खरोंचने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें. मांस, अंडे और दूध जैसी चीजों का सेवन हमेशा अच्छी तरह पकाकर करें. जानवरों के संपर्क में आने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना भी बेहद जरूरी है. बीमार या मृत जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें और किसी भी असामान्य बीमारी के लक्षण दिखने पर बिना देरी किए चिकित्सकीय सलाह लें. ( input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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