1.17 करोड़ का होम लोन, लेकिन बैंक की 1 लाख वाली डिमांड ने उड़ा दिए होश; वायरल पोस्ट पर छिड़ी बहस

मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब ये चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल एक शख्स ने 1.17 करोड़ के होम लोन के लिए आवेदन किया था.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AI)

घर खरीदने का सपना पूरा करने के लिए लोग अक्सर होम लोन का सहारा लेते हैं और आमतौर पर उनकी सबसे बड़ी चिंता EMI को लेकर होती है. मगर एक शख्स के साथ ऐसा हुआ कि उसका ध्यान EMI से हटकर सीधे बैंक की फीस पर जाकर टिक गया. मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब ये चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल एक व्यक्ति ने 1.17 करोड़ के होम लोन के लिए आवेदन किया था. शख्स उम्मीद थी कि सबसे बड़ा खर्च ईएमआई का होगा. मगर जब बैंक ने लोन की प्रोसेसिंग फीस बताई तब शख्स के होश उड़ गए. बैंक ने प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1,00,079 की मांग की, जिसे सुनकर शख्स का दिमाग घूम गया.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने इससे जुड़ा पूरा मामला शेयर किया है. पोस्ट में सवाल उठाया गया कि क्या होम लोन पर इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग फीस सामान्य है या फिर इसमें बातचीत करके राहत हासिल की जा सकती है. पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और हजारों लोगों ने अपनी राय देना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने कहा कि होम लोन पर लगने वाली प्रोसेसिंग फीस, लीगल चार्ज, वैल्यूएशन फीस और अन्य खर्चों को मिलाकर रकम बढ़ सकती है. कुछ लोगों का दावा था कि बैंकों के साथ बातचीत कर इन शुल्कों को काफी हद तक कम कराया जा सकता है. कई यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने दूसरे बैंकों के ऑफर दिखाकर प्रोसेसिंग फीस में बड़ी छूट हासिल की थी.

यहां देखें पोस्ट

A man applied for a ₹1.17 crore home loan He thought the biggest expense would be the EMIs. But when the bank informed him that the processing fee alone would be ₹100,079 his attention shifted from the loan amount to that single charge. Over ₹1 lakh just as a processing… pic.twitter.com/yIactlI19R — Pooja (@poojaofficial5) June 19, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार बैंक लोन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त शुल्कों की जानकारी बाद में देते हैं, जिससे ग्राहकों पर अलग से बोझ पड़ता है. वहीं, कई यूजर्स का मानना था कि बैंक समय-समय पर ऐसे ऑफर भी चलाते हैं, जिनमें प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह माफ या काफी कम कर दी जाती है. फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. साथ ही इसने होम लोन लेने वाले लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सिर्फ ब्याज दर और EMI ही नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्कों पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी है.