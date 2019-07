नई दिल्‍ली: गोवा में बीते बुधवार की रात को तेजी से घटे राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी के साथ आ गए थे. इसके बाद गुरुवार को दिल्‍ली में बीजेपी के राष्‍ट्रीय मुख्‍यालय में ये विधायक विधिवत और आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए. कांग्रेस को तोड़कर आए इन विधायकों को भाजपा के कार्यकारी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्‍यता दिलाई गई. इस विधायकों को गोवा से लेकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नई दिल्‍ली पहुंचे थे. कांग्रेस से टूटे इन 10 विधायकों की भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात होना है.

गोवा में बुधवार को सीएम सावंत ने बताया कि वह भाजपा में आए 10 विधायकों के साथ रात को दिल्ली पहुंचे. उन्होंने कहा, मैं सभी 10 विधायकों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात करुंगा. बता दें कि राज्य में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस के विधायकों की संख्या अब पांच तक सिमट गई है.

गोवा में कांग्रेस के 15 में से 5 विधायक ही बचे

गोवा में नेता विपक्ष चन्द्रकांत कावलेकर के नेतृत्व में कांग्रेस के दो-तिहाई (15 में से 10) विधायकों का एक समूह बुधवार को सत्तारूढ़ भाजपा में भाजपा में शामिल हो गया. अब 40 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 27 विधायक हो गए हैं. कांग्रेस 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. अब उसके विधायकों की संख्या केवल पांच रह गई है. गोवा में 15 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ हो रहा है.

Delhi: 10 Congress MLAs from Goa join BJP in presence of BJP Working President JP Nadda & Goa CM Pramod Sawant. pic.twitter.com/VFVxKrymrT

— ANI (@ANI) July 11, 2019