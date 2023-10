Hindi India Hindi

10 Important Points Of Pm Modi Speech P20 Summit 2023 Pm Modi Inauguration P 20 Summit

P20 Summit 2023: PM Modi ने किया P-20 समिट का उद्घाटन, अपनी Speech में दिया इन 10 बातों पर जोर

पी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन द्वारका के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में किया जा रहा है. इस सेंटर को यशोभूमि के नाम से भी जाना जाता है. आईए जानते हैं इस दौरान स्पीच देते समय पीएम मोदी ने किन 10 बड़ी बातों पर दिया जोर

1. सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने G-20 Summit की सफलता का जिक्र किया.

2. इसके बाद P20 Summit के बारे में बताते हुए कहा कि P20 Summit का आयोजन भारत भूमि पर हो रहा है जो Mother Of Democracy है, जो कि दुनिया कि सबसे बड़ी Democracy है.

3. इसके बाद उन्होंने बताया कि भारत में 5000 साल पहले से ही Debate और Discussion पर जोर दिया जाता था.

4. साथ ही उन्होंने Tamilnadu की जिक्र करते हुए कहा कि तमिलनाडु में 9वीं शताब्दी का एक शीला लेख है जिसमें Village Legislative के Rule और कोर्ड का उल्लेख किया गया है.

5. PM Modi ने अपने भाषण भारत में 2024 में होने वाले General Election का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार भारत में 100 मिलियन से ज्यादा लोग वोट देंगे. इसके साथ ही उन्होंने

भारत की Parliament द्वारा बनाए गए Nari Shakti Vandan Adhiniyam बिल का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की Parliament एवं State Legislative Assembly में महिलाओं को 33% तक का Reservation देने का निर्णय लिया है जिससे भारत Women Participation को बढ़ावा दे रहा है.

6. PM Modi ने भारत की विविधताओं का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में सैकड़ों भाषा बोली जाती है, 28 भाषाओं में बोले जाने वाले 900 से ज्यादा टीवी चैनल हैं. करीब 200 भाषाओं में करीब 33,000 अखबार पब्लिश होते हैं, भारत में सोशल मीडिया पर करीब 3 मिलियन यूजर्स हैं, भारत में Information का Flow और Freedom Of Speech का लेवल कितना विराट और सशक्त हैं. PM Modi ने कहा 21वीं सदीं में भारत की विविधता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है.

7. PM Modi ने पी20 समिट को संबोधित करते हुए इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि दुनिया के कोने में जो कुछ भी हो रहा है, उससे कोई अज्ञात नहीं है. हमें दुनिया पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखना होगा. पीएम ने कहा संघर्ष किसी के हित में नहीं है. ये शांति का समय है. कि सबको एक साथ चलना चाहिए. इजरायल और हमास के बीच पिछले एक हफ्ते से जंग चल रही है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की मौत हुई है.

8. PM Modi ने कहां कि हम सब को पूरे विश्व को One Earth, One Family, One Future की भावना से देखना होगा. दुनिया से जुड़े फैसले में जितनी ज्यादा भागीदारी होगी उतना ही बड़ा Impact होगा. नरेंद्र मोदी ने बताया कि इसी भाव के साथ भारत ने अफ्रीकन यूनियन को जी-20 का Permanent Member बनाने का प्रस्ताव रखा जिसको जी-20 के सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया.

9. इसके साथ ही पीएमभारत दशकों से Cross Border Terrorism का सामना कर रहा है आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है, साथ ही उन्होंने बताया कि करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने भारत की संसद को भी अपना निशाना बनाया था.

आज पूरी दुनिया को इस बात का एहसास हो रहा है कि Terrorism इस दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है. दुनिया में Terrorism चाहें कही भी होता हो किसी भी कारण से होता हो किसी भी रूप में होता हो लेकिन वो मानवता के विरुद्द होता है. Terrorism को लेकर सभी को सक्ती बरतनी होगी.

Terrorism की परिभाषा को लेकर आम सहमती न बन पाना बहुत दुखद है. United Nation में international convention on combating with terrorism के consesus का इंतजार कर रहा है. दुनिया के रवैया का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं. दुनियाभर की Parliaments और Representatives को यह सोचना होगा कि Terrorism के विरूद्द इस लड़ाई में हमें मिलकर कैसे काम करना होगा.

सरकारे बहुमत से बनती हैं पर देश सहमति से चलता है. हमारी Parliaments और ये P-20 Forum बिल इस भावना को सशक्त कर सकते हैं. Debate और Deliberation से इस दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास जरूर सफल होगा.

