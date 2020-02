बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने 10 नए मंत्रियों को शामिल करने के साथ ही छह माह पुराने अपने मंत्रिमंडल का गुरुवार को विस्तार किया. मंत्रियों ने राज भवन में सादे समारोह में शपथ ली. राज्यपाल वजुभाई वाला ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

मंत्रिमंडल में जिन 10 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, उनमें एस टी सोमशेखर (यशवंतपुर निर्वाचन क्षेत्र), रमेश जारकीहोली (गोकक), आनंद सिंह (विजयनगर), के सुधाकर (चिकबल्लापुर), बी बासवराज (के आर पुरम), ए. शिवराज हेब्बार (येल्लापुर), बी सी पाटिल (हिरेकेरुर), के गोपालैया (महालक्ष्मी लेआउट), के सी नारायण गौडा (के आर पेट) और श्रीमंत बालासाहेब पाटिल (कगवाड) हैं.

इससे पहले बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने कहा था कि कांग्रेस और जद (एस) छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले और पार्टी के टिकट पर विधानसभा उपचुनाव जीतने वाले दस विधायकों को गुरुवार को कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष और दिल्ली में अन्य नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद दस विधायकों को मंत्री बनाने का निर्णय किया गया है.

Karnataka MLAs Shivaram Hebbar, BC Patil, K Gopalaiah and Narayana Gowda took oath as Cabinet Ministers at Raj Bhawan in Bengaluru. pic.twitter.com/CSuipAL62l

— ANI (@ANI) February 6, 2020