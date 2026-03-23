  • Hindi
  • India Hindi
  • 10 Kg Of Lpg In Standard 14 2 Kg Cylinders Oil Companies Consider Smaller Supply Lpg Cylinder Price

14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर में मिलेगी सिर्फ 10 KG गैस? LPG की कीमत पर भी आया बड़ा अपडेट, जानिए डिटेल्स

जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उसके तहत 14.2 किलोग्राम वाले स्टैंडर्ड सिलेंडरों में लगभग 10 किलोग्राम LPG सप्लाई करने की बात कही जा रही है.

Published date india.com Published: March 23, 2026 11:37 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(PTI File Photo)
(PTI File Photo)

LPG crisis: ईरान युद्ध के कारण जारी गैस संकट को देखते हुए भारत की सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां घरों के लिए LPG रिफिल की मात्रा कम करने पर विचार कर रही हैं. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई में आई रुकावटों से घरेलू स्टॉक पर दबाव पड़ने लगा है.

जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उसके तहत 14.2 किलोग्राम वाले स्टैंडर्ड सिलेंडरों में लगभग 10 किलोग्राम LPG सप्लाई करने की बात कही जा रही है. इसका मकसद सीमित स्टॉक को ज्यादा समय तक चलाना और ज्यादा लोगों तक सिलेंडर की पहुंच सुनिश्चित करना है.

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव के हवाले से कहा गया है कि इस समय मुख्य जोर सप्लाई को बचाकर रखने पर है. साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि घरों तक LPG सिलेंडर की पहुंच बनी रहे.

दरअसल भारत आने वाली गैस का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ते आता है. युद्ध के कारण इस संकरे समुद्री रास्ते से होने वाली शिपमेंट में भारी गिरावट आई है. इस रुकावट के चलते भारत में LPG का आयात काफी कम हो गया है. भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 60% गैस विदेशों से आयात करता है. खाड़ी देशों से आने वाली गैस में रुकावट को देखत हुए भारत ने कनाडा और अमेरिका से खरीद भी बढ़ाई है.

बता दें कि इस समय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर कोई भी नया शिपमेंट भारत नहीं आ रहा है. पिछले हफ्ते केवल दो कैरियर इस रास्ते से भारत आए थे जिनमें कुल मिलाकर 92,700 टन गैस थी. ये मात्रा केवल एक दिन की राष्ट्रीय खपत के बराबर है. अगर अमेरिका-ईरान युद्ध चलता रहा तो आने वाले महीने में सप्लाई की स्थिति और खराब हो सकती है. इससे LPG बचाने के बहुत कम विकल्प बचेंगे.

इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने LPG सप्लाई की स्थिति को “चिंताजनक” बताया है और इसे बचाने की जरूरत पर जोर दिया. सरकार ने बताया है कि सिलेंडर की घरों तक सप्लाई नियमित रूप से जारी है. कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों को भी शुरू में सप्लाई रोकने के बाद, उनके युद्ध-पूर्व के कोटे का 40 प्रतिशत बहाल कर दिया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

अच्छी खबर ये है कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और पैनिक बुकिंग में भी गिरावट देखी गई है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बयान में कहा है कि सरकार ने राज्यों को कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बढ़ा दी है. संकट से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को सलाह दी कि घरेलू और कमर्शियल दोनों उपभोक्ताओं को नए पीएनजी कनेक्शंस की सुविधा दी जाए. सरकार ने जनता को फिर से सलाह दी है कि वे घबराकर खरीदारी न करें. पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है

LPG Cylinder की कीमत

होर्मुज स्ट्रेट से आने वाली सप्लाई में रुकावट के कारण भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये पर पहुंच गई है. इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है. इसके कारण भारत में भी गैस की कीमत में 60 रुपये का इजाफा हुआ है.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.