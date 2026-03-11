Hindi India Hindi

10 Maoist Naxalites Surrender In Odisha Rewards In Crore

ओडिशा: एक साथ 10 माओवादी ने किया सरेंडर, 55 लाख के इनामी लीडर ने भी डाले हथियार

ओडिशा में 10 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इन पर करीब 1.15 करोड़ रुपये का इनाम था. अब इन्हें सरकार की पुनर्वास योजना में कई सुविधाएं मिलेंगी.

सरकार की पुनर्वास और पुनर्समावेशन नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी.

ओडिशा में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच एक राहतभरी खबर सामने आई है. दरअसल, 10 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. यह सरेंडर ओडिशा पुलिस द्वारा फुलबनी के रिजर्व पुलिस ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुआ. सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने अधिकारियों के सामने अपने हथियार और गोला-बारूद भी जमा कर दिए. इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह कदम नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. इससे क्षेत्र में शांति कायम करने की कोशिशों को और मजबूती मिलेगी.

लंबे समय से नक्सली संगठन से जुड़े थे

आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े पदों पर काम कर चुके नक्सली भी शामिल हैं. इनमें केकेबीएन डिवीजन के स्टेट कमेटी मेंबर सानू पोट्टम उर्फ नीतू और डिविजनल कमेटी मेंबर सांतई सलाम उर्फ अनुपा प्रमुख हैं. इसके अलावा एरिया कमेटी मेंबर लक्ष्मी मडवी उर्फ संगीता और सुनील तेलम ने भी हथियार छोड़ दिए. इनके साथ छह अन्य पार्टी सदस्य मंजुला पुनेम उर्फ सिल्पा, रामबती ओयाम उर्फ जमुना, गणेश कुंजाम, सुशीला डुडी, सरिता कुहुदाम और चोड़ी योगी उर्फ रजनी ने भी आत्मसमर्पण किया. पुलिस के अनुसार ये सभी लंबे समय से नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे और कई गतिविधियों में शामिल रहे थे.

हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण

ओडिशा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एंटी-नक्सल ऑपरेशन) संजीब पांडा ने बताया कि सरेंडर करने वाले सभी 10 नक्सली मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं. उन्होंने पुलिस के सामने कुल 10 हथियार और काफी मात्रा में गोला-बारूद भी जमा कराया. पांडा ने बताया कि इन सभी नक्सलियों पर मिलाकर करीब 1.15 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था. अधिकारियों के मुताबिक यह सरेंडर सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति के कारण संभव हो पाया है. इससे नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राज्य के कई जिले पहले ही नक्सल मुक्त घोषित किए जा चुके हैं. इनमें नबरंगपुर, बलांगीर, कोरापुट, मलकानगिरी, नुआपाड़ा और बौध शामिल हैं. अब सुरक्षा एजेंसियों का लक्ष्य कंधमाल, कालाहांडी और रायगढ़ा जिलों के सीमा क्षेत्रों को भी पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाना है. अधिकारियों के अनुसार इन इलाकों में अभी भी लगभग 25 नक्सलियों के सक्रिय होने की आशंका है. पुलिस ने उनसे हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील भी की है.

सरेंडर करने वालों को मिलेगा पुनर्वास लाभ

सरकार की पुनर्वास और पुनर्समावेशन नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी. सबसे पहले उन्हें तत्काल 25 हजार रुपये की अंतरिम राहत दी गई है. इसके अलावा उन्हें अंत्योदय गृह योजना के तहत आवास, शादी के लिए 25 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मुफ्त दाखिला मिलेगा. प्रशिक्षण के दौरान उन्हें तीन साल तक हर महीने 10 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, ताकि वे सामान्य जीवन में आसानी से वापस लौट सकें और समाज में नई शुरुआत कर सकें.

