नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले ‘अग्निवीरों’ के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दे दी. रक्षा सेवाओं के लिए मंगलवार को घोषित ‘अग्निपथ’ भर्ती योजना के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा कोटे के अतिरिक्त होगा.Also Read - अग्निपथ विरोध हिंसाः पटना में शुक्रवार की हिंसा को लेकर 86 युवा गिरफ्तार, 7 कोचिंग सेंटरों पर भी प्रशासन की नजर

रक्षा मंत्री सिंह के कार्यालय ने कहा, ”भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा विभाग में असैन्य पदों और रक्षा क्षेत्र के सभी 16 सार्वजनिक उपक्रमों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा.” इसने कहा कि यह आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा कोटे के अतिरिक्त होगा. Also Read - Agneepath Protest: बलिया में 400 लोगों के खिलाफ केस दर्ज,109 अरेस्ट

