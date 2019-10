नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने तीन लोगों को बारापुला फ्लाईओवर से गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 100 करोड़ रुपये की हेरोईन बरामद की है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान मोहम्मद हाशिम (32), मोहम्मद सब्बीर (49) और नरेश कुमार (49) के रूप में की गई है.

उन्होंने बताया कि तीनों लोग उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय राजधानी में हेरोईन की आपूर्ति करते थे. पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि मध्य रात्रि के दौरान हेरोईन की यह खेप लाजपत में नगर में आपूर्ति की जानी थी.

Delhi Police Special Cell has arrested 3 people in possession of 25 kg heroin. pic.twitter.com/3TTD0iFp57

— ANI (@ANI) October 17, 2019