100 फीसदी लिंगायत समाज बीजेपी के साथ, कांग्रेस कुछ समस्या पैदा कर रही है: येदियुरप्पा का दावा

Karnataka Election 2023:कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Election 2023) का प्रचार आज सोमवार को खत्म हो जाएगा. राज्य में तीन प्रमुख पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस ने मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. राज्य में चुनाव की सियास जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाने वाली लिंगायत कम्युनिटी का समर्थन जुटाने के लिए सभी दल एड़ी -चोटी का जोर लगाया है. बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने अपनी पार्टी के 100 फीसदी लिंगायत समाज का समर्थन प्राप्त होने का दावा किया है.

कर्नाटक इकाई के दिग्गज भाजपा नेता येदियुरप्पा ने दावा किया, कांग्रेस नेता सिद्धरमैया वरुणा विधानसभा सीट से बुरी तरह हारने जा रहे हैं. भाजपा कर्नाटक में 130 से 135 विधानसभा सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी.

कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा, शत प्रतिशत लिंगायत समुदाय हमारे साथ है. कांग्रेस कुछ समस्याएं पैदा करने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन लगभग सभी लिंगायत स्वामी हमारे साथ हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि वे बीजेपी का समर्थन करेंगे.

बता दें कि कर्नाटक की आबादी में लिंगायत की 17 फीसदी आबादी है और राज्य की 244 सीटों में से 100 सीटों पर इनका प्रभाव सबसे अधिक मन जाता है. ये उत्तरी कर्नाटक में हैं. राज्य में 35 फीसदी ओबीसी की आबादी, 15 प्रतिशत वोक्कालिग्गा और 18 परसेंट एसटी और एस सी है. मुस्लिम 12.92 फीसदी है, जबकि ब्राम्हण सिर्फ 3 फीसदी हैं.