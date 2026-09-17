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शख्स ने 31 साल पहले ली थी 100 रुपये रिश्वत, अब 75 साल की उम्र में जाना होगा जेल- जानें पूरा मामला

काली शंकर धोबी 1995 में हटिया रेलवे स्टेशन पर पार्सल क्लर्क के पद पर तैनात थे. मोटरसाइकिल की बुकिंग के बदले उन्होंने निर्मल कुमार बेगानी से 100 रुपये की रिश्वत मांगी थी.

Written by: Parinay Kumar
Published: September 17, 2026, 7:35 PM IST
शख्स ने 31 साल पहले ली थी 100 रुपये रिश्वत, अब 75 साल की उम्र में जाना होगा जेल- जानें पूरा मामला
झारखंड हाईकोर्ट ने काली शंकर धोबी की जमानत रद्द करते हुए उन्हें 2 महीने के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है. (Photo-AI)

झारखंड हाईकोर्ट ने 1995 में रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर 100 रुपये रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व पार्सल क्लर्क काली शंकर धोबी की सजा बरकरार रखी. हालांकि, केस के लंबे समय तक चलने, आरोपी की उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने उनकी सजा में कमी की है. 75 वर्षीय काली शंकर को अब अधिकतम एक साल जेल में रहना होगा. मामला करीब 31 साल पुराना है. वर्ष 1995 में काली शंकर धोबी हटिया रेलवे स्टेशन पर पार्सल क्लर्क के पद पर तैनात थे. शिकायतकर्ता निर्मल कुमार बेगानी अपनी मोटरसाइकिल को हटिया रेलवे स्टेशन से बिहार के समस्तीपुर भेजना चाहते थे. आरोप था कि मोटरसाइकिल की बुकिंग के बदले पार्सल क्लर्क ने उनसे 100 रुपये की रिश्वत मांगी थी.

CBI ने 100 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी. शिकायत का सत्यापन करने के बाद CBI ने आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई. 27 अप्रैल 1995 को CBI की टीम ने काली शंकर धोबी को 100 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मामला दर्ज किया गया.

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ट्रायल कोर्ट ने 2004 में सुनाई थी सजा

CBI की जांच पूरी होने के बाद मामला विशेष अदालत में पहुंचा. करीब नौ साल तक चली सुनवाई के बाद साल 2004 में स्पेशल कोर्ट ने काली शंकर धोबी को दोषी करार दिया. अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत उन्हें एक साल की जेल और 4,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, धारा 13(2) के तहत डेढ़ साल की जेल और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया था. ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए काली शंकर ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की. इसके बाद मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में भी 2 दशक से ज्यादा समय तक चलती रही.

75 साल की उम्र में मिली सजा में राहत

जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा की अवधि कम कर दी. कोर्ट ने धारा 7 के तहत एक साल की सजा को घटाकर छह महीने और धारा 13(2) के तहत डेढ़ साल की सजा को घटाकर एक साल कर दिया. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. यानी उन्हें अधिकतम एक साल की जेल की सजा भुगतनी होगी.

हाईकोर्ट का सजा खत्म करने से इनकार

कोर्ट के सामने यह भी रखा गया कि काली शंकर की उम्र अब 75 वर्ष है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है. यह उनका पहला अपराध था. हालांकि, इन परिस्थितियों के बावजूद हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि खत्म करने से इनकार कर दिया. दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी रेलवे की नौकरी भी जा चुकी है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए उन्हें दो महीने के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है. इस तरह 1995 में शुरू हुआ 100 रुपये की रिश्वत का यह मामला करीब 31 साल बाद हाईकोर्ट के फैसले के साथ एक अहम पड़ाव पर पहुंचा है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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