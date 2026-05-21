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Essel Group ने सफलता की बुलंदियों को कैसे छुआ? डॉ. सुभाष चंद्रा ने संघर्ष के दिनों का भी सुनाया किस्सा- दी यह बड़ी सीख
100 Years of Essel Group: अनाज के बिजनेस से एस्सेल ग्रुप की शुरुआत हुई थी, लेकिन आने वाले दशकों में इस समूह ने खुद को एक मल्टी-बिलियन डॉलर बिजनेस एम्पायर में कंवर्ट कर लिया.
100 Years of Essel Group: एस्सेल ग्रुप इनोवेशन, लीडरशिप, ग्रोथ और दुनिया में बदलाव के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. साल 1926 में जब देश में कृषि आधारित कारोबार जोर पकड़ रहा था, उसी दौर में Essel Group की नींव रखी गई थी. शुरुआत अनाज के बिजनेस से हुई थी, लेकिन आने वाले दशकों में ग्रुप ने खुद को एक मल्टी-बिलियन डॉलर बिजनेस एम्पायर में कंवर्ट कर लिया. एस्सेल ग्रुप के 100 साल पूरे होने के मौके पर समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा (Dr. Subhash Chandra) ने शताब्दी का पूरा किस्सा सुनााया. उन्होंने बताया कि कैसे एस्सेल ग्रुप ने उतार-चढ़ाव के बावजूद सफलता की बुलंदियों को छुआ. उन्होंने इस दौरान कर्मचारियों के साथ सवाल-जवाब का भी एक सत्र रखा.
‘संघर्ष के दिनों को भी किया याद’
इस दौरान एक सवाल पूछा गया कि ग्रुप के शुरुआती दिनों का कोई ऐसा संघर्ष बताइये, जिसे आज की पीढ़ी के लिए जानना बहुत जरूरी हो? एस्सेल ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इसका विस्तार से जवाब बताया. उन्होंने कहा, ‘संघर्ष तो बहुत थे, अब कौन-कौन से किस्से गिनाऊं. आदमपुर की एक छोटी सी अनाज मंडी से जब शुरुआत की, तब कदम-कदम पर मुश्किलें थीं. उस दौर में हमारी सबसे बड़ी ताकत थी कमिटमेंट निभाने का हमारा सिद्धांत. उन दिनों उत्तर भारत की मंडियों में मिलों के लिए सीधे रॉ-मटीरियल खरीदा जाता था. एक वक्त ऐसा आया जब बोली के दौरान लोगों ने मुझे अपना माल बेचना ही बंद कर दिया. लेकिन मैं डरा नहीं. मैंने सीधे दुकानदारों से बात की और कहा कि मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं. आप फिक्र मत कीजिए, माल उठाने से पहले अपनी रकम मेरी दुकान से ले जाइएगा.’
‘दोस्त ने दी कीमती सलाह’
उन्होंने आगे बताया, ‘तभी मुझे एक दोस्त ने बेहद कीमती सलाह दी कि सुभाष, अगर तुम्हारे पास 10 हजार रुपये हैं और बाजार का 30 हजार देना है, तो हर किसी का थोड़ा-थोड़ा देकर आओ. जिसे 1000 देना है उसे 500 दे दो, जिसे 2000 देना है उसे 1000 दे दो. मैंने ऐसा ही किया. नतीजा यह हुआ कि मंडी में मेरी साख बन गई कि सुभाष के पास पैसे मांगने नहीं जाना पड़ता, रकम आते ही वह खुद लौटा जाता है.’ लोगों के इसी भरोसे ने मेरे लिए बाजार के सारे दरवाजे खोल दिए. जब आपकी साख मजबूत हो और लोग आप पर आंख मूंदकर भरोसा करें, तो कामयाबी तय है. तो शुरुआती दिनों का संघर्ष कुछ ऐसा रहा था.
उन्होंने बतााय कि कुछ दोस्तों की अच्छी सलाह ने बहुत मदद की और अच्छे दोस्त होना भी एक दौलत के सामान ही है. मेरे दोस्तों में कोई वॉचमेकर था, कोई हार्डवेयर का काम करता था, तो कोई चायपत्ती का. हम सबने एक-दूसरे का हाथ थामा और साथ मिलकर अपने-अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया. इस तरह मैंने बाजार में वो खोया हुआ भरोसा वापस जीता, जो पारिवारिक दिक्कतों और बिजनेस धीमा होने की वजह से कभी डगमगा गया था.
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