भोपालः मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक विशेष विमान से रविवार को जयपुर से भोपाल पहुंच गए हैं. हवाईअड्डे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. हवाईअड्डे पर निषेधाज्ञा 144 लागू है. कांग्रेस के जयपुर गए विधायको को रविवार को भोपाल लाया गया है. विधायकों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधांशु त्रिपाठी भी हैं. विधायकों को बस से एक होटल ले जाने की तैयारी है. वहीं विधायको की अगवानी के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हवाईअड्डे पर पहुंचे हैं.

राजा भोज विमान तल पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, भारी संख्या में सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया है. हवाईअड्डे पर भीड़ जमा न हो इसके भी प्रयास किए गए हैं. गौरतलब है कि बीते दो दिन पहले कुछ विधायकों के आने की खबरों को लेकर भारी संख्या में कार्यकर्ता हवाईअड्डे पर जमा हो गए थे और विवाद की स्थिति बनी थी. तब पुलिस उप महानिरीक्षक इरशाद वली ने हवाईअड्डे पर निषेधाज्ञा 144 लागू करने की जानकारी दी थी. वह अब भी लागू है.

Madhya Pradesh Congress MLAs who were lodged in a resort in Jaipur, leave for Bhopal. https://t.co/QCchrP58CB pic.twitter.com/YVujnQqMtV

— ANI (@ANI) March 15, 2020