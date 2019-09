नई दिल्‍ली/अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में रविवार को दोपहर में गोदावरी नदी में एक पर्यटन नौका पलटने से कई लोगों के डूबने की आशंका है अब तक 11 लोगों की मौत होने की खबर है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित नौका पर करीब 61 लोग सवार थे, जिनमें चालक दल के करीब 11 सदस्य भी शामिल हैं. अब तक 23 लोगों को बचाया गया है. बोर्ड में शामिल 11 लोग चालक दल के सदस्य थे. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.

बता दें कि भोपाल में गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान नाव पलटने से 11 लोगों की जान चली जाने के दो दिन बाद यह घटना सामने आई है. सूत्रों ने बताया कि नौका कच्चुलुरु के पास पलट गई. मुख्य सचिव ने बताया कि दुर्घटना के पीड़ितों का पता लगाने के लिए एक हेलि‍कॉप्टर की सेवा ली जा रही है.

#UPDATE Andhra Pradesh State Disaster Management Authority (APSDMA): 11 people have lost their lives in the incident where a tourist boat carrying 61 people capsized in Godavari river in Devipatnam, East Godavari district, today. pic.twitter.com/pCukgoenfu

गोदावरी नदी पिछले कुछ दिनों से पूरे उफान पर है. पूर्वी गोदावरी जिला पुलिस अधीक्षक अदनान अस्मी ने कहा, ”हम विस्तृत

जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.” पिछले कुछ दिनों से नदी अचानक बाढ़ के कारण बह गई थी. रविवार को, जब दुर्घटना हुई, तो उसमें 5.13 लाख क्यूसेक से अधिक बाढ़ का पानी था. खबरों के अनुसार, आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम (APTDC) द्वारा चलाई जाने वाली नाव, देवीकोट्टनम के पास देवीपटनम के पास, पपीकोंडालू के लिए जा रही थी, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और कछुलुरु के पास स्थित है.

#UPDATE Andhra Pradesh: 23 people have been rescued so far in the incident where a tourist boat carrying 61 people capsized in Godavari river in Devipatnam, East Godavari district today. https://t.co/1L04zDonBW

