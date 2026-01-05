By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
फिर डराने लगा Bird Flu, केरल में सामने आए 11 मामले, जानें लक्षण और बचाव का तरीका
Kerala News: केरल में H5N1 बर्ड फ्लू के 11 मामले सामने आए. स्वास्थ्य विभाग चिंता में आ गया. आइए जानते हैं इसके लक्षण के बारे में, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे बचें इस संक्रमण से.
केरल में H5N1 बर्ड फ्लू के नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है. विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के मुताबिक, अलाप्पुझा और कोट्टायम जिलों के पोल्ट्री फार्मों में हाईली पैथोजेनिक H5N1 वायरस के 11 मामलों की पुष्टि हुई है. दिसंबर की शुरुआत में पक्षियों की अचानक मौत के बाद 22 दिसंबर को इन मामलों की आधिकारिक पहचान हुई. यह मई के बाद पोल्ट्री सेक्टर में बर्ड फ्लू का पहला बड़ा झटका माना जा रहा है.
आंकड़ों के अनुसार, भारत में अब तक इस वायरस की वजह से करीब 54 हजार से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे अधिक संख्या बत्तखों की है. इससे साफ है कि यह बीमारी सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि व्यापक असर डालने वाली समस्या बनती जा रही है.
क्यों इतनी तेजी से फैल रहा संक्रमण?
बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर से ही इन मामलों के संकेत मिलने लगे थे. संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए करीब 30 हजार स्वस्थ दिखने वाले पक्षियों को भी एहतियातन मार दिया है. पोल्ट्री फार्मों के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है और आवाजाही पर भी नियंत्रण किया गया है.
बर्ड फ्लू के फैलने से न सिर्फ किसानों को भारी नुकसान होता है, बल्कि चिकन और अंडों की कीमतों पर भी असर पड़ता है. साथ ही, समय-समय पर यह आशंका भी बनी रहती है कि वायरस इंसानों तक न पहुंच जाए, इसलिए सरकार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती.
बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है?
पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षणों में अचानक मौत, सुस्ती, खाना-पीना छोड़ देना, सांस लेने में दिक्कत, सूजी हुई आंखें और गर्दन शामिल हैं. वहीं इंसानों में यह संक्रमण बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन अगर होता है, तो इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे हो सकते हैं. इनमें तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, सांस लेने में परेशानी और कुछ मामलों में आंखों में जलन या दस्त भी शामिल हैं. कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.
इन सावधानियों को अपनाएं
बर्ड फ्लू से बचने का सबसे अच्छा तरीका सावधानी है. जंगली पक्षियों या बीमार और मरे हुए पक्षियों से दूरी बनाए रखें. पोल्ट्री फार्म के आसपास रहने वाले लोग बच्चों को वहां जाने से रोकें और पक्षियों के बाड़ों को ढककर रखें. अगर कहीं मरे हुए पक्षी दिखें तो तुरंत स्थानीय पशुपालन या स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें. खाने-पीने में भी सतर्क रहें – मांस और अंडों को अच्छी तरह पकाकर ही खाएं, क्योंकि ज्यादा तापमान पर वायरस नष्ट हो जाता है. कच्चा अंडा, अधपका मांस और कच्चा दूध लेने से बचें. कच्चे और पके भोजन के लिए अलग बर्तन और चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल करें. थोड़ी सी सावधानी न सिर्फ आपको सुरक्षित रखेगी, बल्कि इस संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी.
