नई दिल्‍ली: दिल्ली में तबलीगी जमात के आयोजन में शामिल हुए लोगों में से 110 के तमिलनाडु में संक्रमित होने की पुष्टि हुई. राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 234 हुई है. बता दें कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले 50 लोग मंगलवार को संक्रमित पाए गए थे और राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 124 तक पहुंच गई थी. Also Read - कोविड-19 महामारी को लेकर शोएब अख्तर ने दिया बड़ा बयान, बोले- कंगाल करके छोड़ेगा कोराना

तमिलनाडु की हेल्‍थ सेक्रेट्री ने बताया कि 658 लोगों के सेम्‍पल लिए गए और 110 लोग पॉजिटिव मिले हैं. हेल्‍थ सेक्रेट्री बीला राजेश ने कहा कि वह उस हर व्‍यक्ति को धन्‍यवाद देना चाहती हैं, जो हमारी अपील पर दिल्‍ली के मरकज में हुए आयोजन से लौटने के बाद यहां इलाज के लिए स्‍वयं आगे आया. 1103 लोग सामने आए,‍ जिनमें से 658 के टेस्‍ट किए गए हैं. Also Read - निजामुद्दीन मरकज में जो कुछ भी हुआ, वह राष्ट्र और मानवता के खिलाफ अपराध है: आरिफ मोहम्मद खान

निजामुद्दीन जाने वाले तबलीगी जमात के कई लोगों का अब भी पता नहीं

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के निजामुद्दीन में एक धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले तबलीगी जमात के कुछ लोगों की जानकारी अब भी नहीं मिली है। उन्होंने ऐसे लोगों से अपील की है कि वह अधिकारियों के संपर्क में आएं ताकि उनकी जांच हो सके. Also Read - COVID-19: हॉकी इंडिया ने मदद को बढ़ाया हाथ, इतने लाख दान देने का किया ऐलान

The entire govt machinery has been working overtime the last 24 hours. We have taken them into isolation wards, 658 samples have b een lifted and 110 have been found positive so far: Beela Rajesh, Tamil Nadu Health Secretary #Coronavirus https://t.co/wfto68gnXm

— ANI (@ANI) April 1, 2020