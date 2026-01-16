Hindi India Hindi

114 Rafale Fighter Jet Deal For Indian Air Force And The Dwindling Fighter Squadron Strength Key Facts About Biggest Defense Deal

भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान! सबसे बड़ी डिफेंस डील से जुड़ी जरूरी बातें, ये किसी ने नहीं बताया होगा

Rafale fighter jet deal: ऐसे समय में जब पाकिस्तान के साथ तनाव लगातार बना हुआ है और चीन सीमा पर भी दबाव है, तब भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों की संख्या भी बढ़ानी है, पुराने विमानों को अपग्रेड भी करना है और आधुनिक विमान शामिल भी करने हैं.

114 Rafale fighter jet deal: भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के सौदे की खबर इन दिनों मीडिया में छाई हुई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट के लिए लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये की डील हो सकती है. ये डील डन हुई तो भारतीय रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी खरीद होगी. इस डील में इंडियन एयर फ़ोर्स को फ्लाई-अवे कंडीशन में 2-18 राफेल जेट मिल सकते हैं. बाकी के विमान भारत में ही बनाए जाने हैं.

हालांकि, ये सौदा इतना आसान और सीधा-सपाट नहीं है जितना खबरों में दिख रहा है. कई सारे सवाल हैं जिनते जवाब अब भी खोजे जाने हैं. सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस खरीद पर मुहर लग जाने से भारतीय वायुसेना की घटते स्क्वाड्रनों की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या फ्रांस भारत को सोर्स कोड देने पर राजी होगा जिससे राफेल में भारतीय हथियार इंटीग्रेट किए जा सकें? ऐसी कई अहम बातें हैं जिनके जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे.

क्या है वायुसेना की घटती ताकत की समस्या

भारतीय वायुसेना के पास इस समय कागजों पर 33 स्क्वाड्रन हैं. इनमें से 15 सुखोई 30 एमकेआई के हैं. दो तेजस मार्क-1 के और दो राफेल लड़ाकू विमानों के. इस तरह वायुसेना के पास कुल 19 स्क्वाड्रन ही ऐसे हैं जो युद्ध की परिस्थिति में अग्रिम मोर्चे पर लड़ने की ताकत रखते हैं. बाकी के स्क्वाड्रन जगुआर, मिराज और मिग 29 के हैं. ऐसे में जरूरी हो जाता है कि एयरफोर्स जल्द से जल्द नए लड़ाकू विमान मिलें.

डील के बाद राफेल मिलने में कितना समय लगेगा?

अगर फ्रांस के साथ सीधे सरकार से राफेल फाइटर जेट खरीदने का सौदा अगले दो-तीन महीनों में डन हो जाता है तो भी उड़ान के लिए तैयार पहले 18 विमान मिलने में कम से कम तीन साल का समय लगेगा. इसके बाद के विमान भारत में ही बनाए जाने की बात हो रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि देश में बना पहला राफेल साल 2030 से पहले नहीं मिल सकता. ऐसे में पूरे 114 विमान मिलने में 2040 तक का समय भी लग सकता है.

समस्या का निदान क्या है?

ऐसे समय में जब पाकिस्तान के साथ तनाव लगातार बना हुआ है और चीन सीमा पर भी दबाव है, तब भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों की संख्या भी बढ़ानी है, पुराने विमानों को अपग्रेड भी करना है और आधुनिक विमान शामिल भी करने हैं. ये तभी हो सकता है जब राफेल की डील भी डन हो, साथ ही तेजस मार्क-1 ए की डिलीवरी तेज हो और तेजस मार्क-2 पर काम युद्धस्तर पर जारी रहे. इसके साथ ही अलग-अलग बैच में सुखोई 30 एमकेआई विमानों को भी अपग्रेड किया जाता रहे.

वायुसेना की पसंद राफेल ही क्यों?

राफेल लड़ाकू विमानों ने युद्ध में अपनी उपयोगिता साबित की है. इसके अलावा राफेल चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण भारत में इससे जुड़ा इकोसिस्टम विकसित होना है. वायुसेना पहले से ही 36 राफेल विमानों का संचालन कर रही है. नेवी के लिए भी 26 राफेल मरीन फाइटर्स का सौदा हो चुका है. भारतीय वायुसेना के अंदर भी इस विमान के रखरखाव और संचालन से जुड़ा इकोससिस्टम विकसित हो चुका है. ऐसे में किसी नए विमान को चुनने को बजाए एयर फोर्स राफेल ही खरीदना चाहती है.

