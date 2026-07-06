116 साल की दादी ने पैदल चढ़ीं 3550 सीढ़ियां, तिरुपति मंदिर में भक्त को मिला ऐसा सम्मान कि भावुक हो जाएंगे आप

116 वर्षीय नवनीथम्मा ने तिरुपति मंदिर तक पैदल यात्रा कर सभी को हैरान कर दिया. उनकी अटूट श्रद्धा को देखते हुए टीटीडी ने उन्हें विशेष वीआईपी दर्शन कराया.

Written by: Farha Fatima
Published: July 6, 2026, 1:46 PM IST
मंदिर प्रशासन ने किया खास इंतजाम (image- IANS + AI)
मंदिर प्रशासन ने किया खास इंतजाम (image- IANS + AI)
  • 116 वर्षीय नवनीथम्मा पैदल चलकर तिरुमाला मंदिर पहुंचीं.
  • उन्होंने अलीपिरी मार्ग की 3550 सीढ़ियां चढ़कर दर्शन किए.
  • टीटीडी ने उनके लिए विशेष वीआईपी ब्रेक दर्शन की व्यवस्था की.
  • उनकी अटूट श्रद्धा की मुख्यमंत्री और मंदिर प्रशासन ने जमकर सराहना की.

3550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुमाला पहुंचीं 116 साल की महिला भक्त की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. मंदिर प्रशासन और मुख्यमंत्री ने उनकी भक्ति को प्रेरणादायक बताया. IANS की खबर के मुताबिक, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने सोमवार को 116 वर्षीय नवनीथम्मा के लिए विशेष वीआईपी ‘ब्रेक दर्शन’ की व्यवस्था की. उन्होंने पैदल तिरुमाला की चढ़ाई कर सभी को हैरान कर दिया. टीटीडी के चेयरमैन बीआर नायडू ने कहा कि मंदिर प्रशासन ने तमिलनाडु की एक बुजुर्ग श्रद्धालु और उनके परिवार के सदस्यों के लिए वीआईपी ब्रेक दर्शन की व्यवस्था की. रंगनायकुल मंडपम में टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी मुड्डाडा रविचंद्र ने वैदिक विद्वानों से आशीर्वाद दिलवाया. उन्होंने श्रद्धालुओं को रेशमी वस्त्र भेंट किए और पवित्र प्रसाद भी दिया. उन्होंने नवनीथम्मा को भी नमन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. 100 वर्ष से अधिक उम्र की महिला के पोते दिक्पति ने टीटीडी और टीटीडी के चेयरमैन का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि उनकी दादी की इच्छा पूरी हुई और परिवार के सभी सदस्यों को भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला.

भक्त की जीवनभर की इच्छा पूरी

टीटीडी चेयरमैन ने उन सोशल मीडिया मित्रों का धन्यवाद किया, जिन्होंने नवनीथम्मा की पहचान करने में मदद की. उन्होंने टीटीडी विजिलेंस अधिकारियों का भी आभार जताया, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करके उन्हें पहचान लिया. चेयरमैन ने कहा कि एक भक्त की जीवनभर की इच्छा पूरी होने से सभी को बहुत खुशी और संतुष्टि मिली है. बुज़ुर्ग भक्त अलीपिरी पैदल मार्ग से चढ़कर पहाड़ी पर स्थित मंदिर पहुंचे. अलीपिरी ट्रेकिंग रूट में लगभग 3,550 सीढ़ियां हैं जो शेषाचलम पहाड़ियों से होकर गुज़रती हैं.

पैदल चलकर तिरुमाला पहुंचीं

शनिवार, 5 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया पर 100 साल से ज़्यादा उम्र के एक व्यक्ति का अलीपिरी रास्ते पर ट्रेकिंग करते हुए वीडियो वायरल हो गया. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वे 116 वर्षीय एक महिला से बहुत प्रभावित हुए, जो पैदल चलकर तिरुमाला पहुंचीं और श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा की.

श्रद्धा के मामले में उम्र सचमुच बस एक संख्या

मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्ची श्रद्धा के मामले में उम्र सचमुच बस एक संख्या है. टीटीडी चेयरमैन ने घोषणा की कि वे उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए भगवान के विशेष दर्शन की व्यवस्था करेंगे. उन्होंने कहा, “116 साल की उम्र में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए पैदल तिरुमाला पहुंची बुजुर्ग महिला भक्त की अटूट श्रद्धा सचमुच प्रेरणादायक है.” उन्होंने लोगों से उनकी पहचान करने में मदद करने की अपील की थी. बाद में टीटीडी विजिलेंस अधिकारियों ने उस बुजुर्ग श्रद्धालु की पहचान की और उनके विवरण की पुष्टि की.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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