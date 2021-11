नई दिल्ली: राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जाने गायक दिवंगत एस पी बालसुब्रमण्यम, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और असम के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत तरूण गोगोई समेत 118 प्रतिष्ठित शख्सियतों को मंगलवार को पद्म पुरस्कार से नवाज़ा.Also Read - Indian Railways/IRCTC Latest News: अगले साल की शुरुआत में नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत करेगा इंडियन रेलवे

Delhi | Former Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan awarded the Padma Bhushan by President Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhawan pic.twitter.com/bWztS17oyu — ANI (@ANI) November 9, 2021

वर्ष 1970 के मध्य में रामजन्म भूमि स्थल पर खुदाई की अगुवाई करने वाले पुरातत्त्वविद् बी बी लाल, बालसुब्रमण्यम (मरणोपरांत) और इस्लामी विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान (मरणोपरांत) को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. यह देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.

Delhi: Playback singer SP Balasubrahmanyam awarded the Padma Vibhushan award posthumously. His son receives the award. #PadmaAwards2021 pic.twitter.com/HlSQGYmpxv — ANI (@ANI) November 9, 2021

ओडिशा के जानेमाने मूर्तिकार सुदर्शन साहू, कर्नाटक के प्रसिद्ध डॉक्टर और शिक्षाविद् बी मोनप्पा हेगड़े और अमेरिका में रहने वाले इंजीनियरिंग वैज्ञानिक नरिंदर सिंह कपानी (मरणोपरांत) को भी सुबह और शाम में आयोजित दो नागरिक अलंकरण समारोहों में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

Architectural art is anciently a very big industry. Everything changes, art doesn’t. One gets lost in art.I appeal to the youth to dedicate themselves to art so it can last longer. It’s a work of virtue to keep it at such a pedestal: Padma awardee Veteran sculptor Sudarshan Sahoo pic.twitter.com/Zm2CtvriYi — ANI (@ANI) November 9, 2021

जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे को पद्म विभूषण दिया गया है, लेकिन वह पुरस्कार लेने के लिए समारोह में उपस्थित नहीं थे. उपरष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे.

#WATCH | Transgender folk dancer of Jogamma heritage and the first transwoman President of Karnataka Janapada Academy, Matha B Manjamma Jogati receives the Padma Shri award from President Ram Nath Kovind. pic.twitter.com/SNzp9aFkre — ANI (@ANI) November 9, 2021

सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, उद्योगपति रजनीकांत डी श्रॉफ और पूर्व सांसद तरलोचन सिंह को जनसेवा और लोक सेवा में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण प्रदान किया गया. महाजन भारत की पहली ऐसी महिला हैं जो आठ बार सांसद रही हैं.

असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले गोगोई, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और इस्लामी विद्वान सैयद कल्बे सादिक को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. उनके परिवार के सदस्यों ने ये पुरस्कार ग्रहण किए.

One of India’s most famous coaches, OM Nambiar – who also coached PT Usha – being accorded the Padma Shri award posthumously. His wife receives the award from President Ram Nath Kovind. pic.twitter.com/81h9SfDG8i — ANI (@ANI) November 9, 2021

कर्नाटक के कवि और नाटककार चंद्रशेखर कंबार और गायक के एन शांताकुमारी चित्रा को भी पद्म भूषण से नवाज़ा गया. पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जो 2019 के बाद से किसी को नहीं दिया गया है. कुल सात व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 101 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है.

असम के सामाजिक कार्यकर्ता लखीमी बरुआ, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के हिंदी साहित्यकार प्रोफेसर जय भगवान गोयल, राजस्थान के मांगणियार लोक गायक लाखा खान, कर्नाटक संगीत की गायिका बॉम्बे जयश्री रामनाथ, देहरादून के वरिष्ठ आर्थोपेडिक सर्जन भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और श्रीनगर से हिंदी के प्रसिद्ध प्राध्यापक एवं पत्रकार चमन लाल सप्रू को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया.

I have been into paintings since childhood. When I started working as a labourer, I was encouraged by my employer to transfer folk art from the mud walls to canvasses. Today my paintings are sold abroad. Glad for this honour: Tribal woman Bhuri Bai on receiving Padma Award pic.twitter.com/zDtAKQqaWX — ANI (@ANI) November 9, 2021

पूर्व केंद्रीय मंत्री बिजॉय चक्रवर्ती, राजस्थान के पाली लेखक अर्जुन सिंह शेखावत, संस्कृत व्याकरण के आचार्य रामयत्न शुक्ला, दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह शंटी, स्टीपलचेज एथलीट सुधा सिंह, बिहार की वरिष्ठ हिंदी लेखिका मृदुला सिन्हा (मरणोपरांत), कोयंबटूर के ‘गियर मैन’ उद्योगपति पी सुब्रमण्यम (मरणोपरांत), पश्चिम बंगाल की सामाजिक कार्यकर्ता गुरु मां कमली सोरेन और भोपाल के आदिवासी लोक संस्कृति के विद्वान कपिल तिवारी को भी पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

President Ram Nath Kovind today presented Padma Shri to Ladakh’s Chhultim Chhonjor for Social Work. He single-handedly constructed a 40-km stretch of NPD road from Ramjak to Kargyak village in Ladakh: Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/IxxMvQ8MJ7 — ANI (@ANI) November 9, 2021

भारत के प्रमुख ड्वॉर्फ पैरा एथलीट के वाई वेंकटेश और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल काज़ी सज्जाद अली ज़हीर को भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया.

पद्म पुरस्कारों के माध्यम से सरकार, कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, जनसेवा, लोक सेवा, व्यापार तथा उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में “विशिष्ट कार्य” को मान्यता देती है.

Delhi: President Ram Nath Kovind presents Padma Bhushan award to singer KS Chitra. pic.twitter.com/FEE8bDSgs4 — ANI (@ANI) November 9, 2021

पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों- पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री- में दिए जाते हैं. इसकी घोषणा प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है. पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से पद्म पुरस्कारों से कई ” गुमनाम नायकों” को सम्मानित कर रही है, जो विभिन्न तरीकों से समाज में योगदान देते रहे हैं. साल 2020 में चयनित किए गए लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान करने के लिए सोमवार को दो अलग-अलग समारोह आयोजित किए गए थे, क्योंकि पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण समारोह आयोजित नहीं किया जा सका था.