नई दिल्ली: कोरोना वायरस से प्रभावित क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेस पर सवार 119 भारतीयों समेत श्रीलंका, नेपाल, साउथ अफ्रीका के 5 नागरिकों को एयर इंडिया के स्पेशल विमान से आज यानी गुरुवार सुबह नई दिल्ली लाया गया. ये सभी नागरिक कोरोना वायरस से प्रभावित क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेस पर सवार थे. अपने और पड़ोसी देशों के नागरिकों के सफल निकासी की सुविधा के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापानी अधिकारियों को धन्यवाद दिया है.

Air India flight has just landed in Delhi from Tokyo,carrying 119 Indians & 5 nationals from Sri Lanka,Nepal, South Africa&Peru who were quarantined onboard the #DiamondPrincess due to #COVID19. Appreciate the facilitation of Japanese authorities.

Thank you @airindiain once again

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 26, 2020