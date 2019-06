हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष और दल-बदल करने वाले कांग्रेस के 12 विधायकों को नोटिस जारी किये. दरअसल, कांग्रेस विधायक दल के दो तिहाई सदस्यों के टीआरएस में विलय करने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है.

Telangana High Court has issued notices to Telangana Assembly Speaker and 12 MLAs who defected from Congress (to TRS), Assembly Secretary and Counsel Secretary asking them to reply in four weeks. The matter posted for four weeks later.

— ANI (@ANI) June 12, 2019