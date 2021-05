देश में कोरोना वायरस महामारी से भयावह स्थिति के बीच विपक्षी पार्टियों के 12 नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी (Opposition Parties Joint Letter to PM Narendra Modi) को संयुक्त पत्र लिख कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के सुझाव दिए हैं. प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Congress President Sonia Gandhi), झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन (JMM Leader Hemant Soren), जम्मू-कश्मीर पीपुल्स अलायंस नेता फारूख अब्दुल्ला (JKPA Leader Farooq Abdullah), समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (SP Chief Akhilesh Yadav), सीपीआई नेता डी राजा (CPI Leader D Raja) और सीपीआईएम के सीताराम येचुरी (CPI-M Sitaram Yechury) शामिल हैं. Also Read - Lockdown In Assam: असम में 13 मई से अगले आदेश तक लॉकडाउन की सख्ती, जानिए क्या रहेगा खुला-क्या बंद...

संयुक्त पत्र में पीएम मोदी को सुझाव देने वाले विपक्षी नेताओं में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टॉलिन (Tamil Nadu CM MK Stalin), आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (RJD leader Tejashwi Yadav), एनसीपी चीफ शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar), पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee), महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) और जेडीएस के एचडी देवगौड़ा HD Deogora) का नाम भी शामिल है.

पत्र में केंद्र सरकार से सभी बेरोजगार लोगों को 6 हजार रुपए प्रति माह भत्ता देने और जरुरतमंदों को मुफ्त अनाज देने की मांग की गई है.