संसद के मॉनसून सत्र में 11 अगस्त को हुए हंगामे को लेकर शीतकालीन सत्र के पहले दिन बड़ी कार्रवाई की गई है. कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी, सीपीआई और सीपीएम के कुलव 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है. इस 12 सांसदों में 6 कांग्रेस से, 2 शिवसेना, 2 टीएमसी और एक-एक सांसद सीपीआई और सीपीएम के हैं निलंबित सांसदों में सीपीएम के इलामारन करीम, कांग्रेस के फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, आर बोरा, राजामणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन और खिलेश प्रसाद सिंह के नाम हैं. इनके अलावा सीपीआई के बिनोय विस्वम, तृणमूल कांग्रेस के डोला सेन और शांता छेत्री, शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई को भी इस सत्र से निलंबित कर दिया गया है.Also Read - लोकसभा के बाद सोमवार को ही राज्यसभा में पेश हो सकता है कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक, BJP ने अपने सांसदों को 'पूरी तैयारी' से आने को कहा

The 12 Rajya Sabha MPs have been suspended for indiscipline in the last session of the House.

The House has been adjourned till tomorrow, 30th November

— ANI (@ANI) November 29, 2021