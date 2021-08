नई दिल्ली: लोकसभा में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश किया गया है, जो राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची/संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाता है.Also Read - चलेगी संसद की कार्यवाही! मोदी सरकार के इस अहम विधेयक का समर्थन करेगा पूरा विपक्ष

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (Union Minister) डॉ. वीरेंद्र कुमार ( Dr. Virendra Kumar) ने निचले सदन में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ ( 127 Constitution Amendment Bill 2021) पेश किया. मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का विरोध राजनीतिक है. उन्होंने विधेयक के संबंध में कहा कि विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार इसे लाने की मांग कर रहे हैं. Also Read - बंगाल के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी को भाजपा से निकाले जाने की संभावना, TMC छोड़ ज्वाइन की थी BJP

Union Minister Dr. Virendra Kumar introduces Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill 2021 in Lok Sabha

